Desde el domingo 9 de enero se celebrará el Ironman 70.3 de Pucón, la carrera triatlética de La Araucanía que desde 2007 forma parte del gran circuito mundial Ironman.

El evento deportivo vuelve tras haber sido suspendido en 2020 y 2021 debido a la pandemia, por lo que ahora se han tomado estrictas medidas sanitarias, como exigencia de pase de movilidad con esquema completo a los participantes mayores de 18 años.

En dicho contexto, la chilena que actualmente es la mejor triatleta latinoamericana de la historia, Bárbara Riveros, quien va por su sexto campeonato en el Ironman, manifestó a los medios que aún no se ha vacunado contra el COVID-19.

En conversación con CNN Chile, la deportista de 34 años indicó que ha cumplido con todos los protocolos de seguridad: “Estuve en cuarenta siete días, me hice los test de antígenos y PCR”. De esta manera, explicó que no en contra de la inoculación, sino que no ha podido vacunarse “porque estuve un año y medio en Australia sin poder salir, hasta que se reabrió el ranking olímpico para clasificar a Tokio“.

En ese entonces, detalló, “Australia estaba muy atrasado con las vacunas y la prioridad era la gente de mayor edad“, agregando que, tras eso, “no he estado en un lugar fijo como para ponerme las dos dosis, ya que viajé bastante para poder clasificar a los Juegos”.

De hecho, en la entrevista la medallista panamericana finalizó su intervención sobre el tema diciendo: “Invito a todos a que se vacunen, es importante. Yo me vacunaré cuando pueda quedarme más quieta, pero por ahora con el cuerpo técnico hemos decidido que no cumplía las semanas para ponerme las dos dosis”.

“Soy muy consciente de la responsabilidad de cuidarnos entre todos y creo que el mantener la distancia, lavarse las manos, usar mascarilla, son cosas que siempre he cumplido y me preocupo del otro que tengo en frente para no contagiarlo y que salgamos adelante con esto“, sostuvo la deportista, que tras la competencia deberá viajar a Europa para continuar con sus proyectos.

Sobre la competencia, Riveros explicó que “primero se nada 1.900 metros en el lago, luego salimos camino a Curarrehue para hacer 90 kilómetros en bicicleta, tres vueltas por el pueblo y terminamos en la península con 21 kilómetros“, agregando que comenzarán a eso de las ocho de la mañana para terminar pasadas las 12 del día. “Que la gente se motive y se levante temprano para hacer deporte”, invitó.