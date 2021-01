(Agencia UNO) – Inter de Milán, con la presencia de Arturo Vidal durante 81 minutos, firmó este domingo un opaco empate a dos goles en su visita a AS Roma en compromiso válido por la 17ª fecha de la Serie A italiana 2020-2021.

El King presentó su entrega carácteristica en el campo, destacando en labores de quite. Eso sí, el ex Barcelona no estuvo certero a la hora de definir en dos chances que presentó para marcar. Salió a 9’ del final por Roberto Gagliardini.

La primera oportunidad que tuvo el formado en Colo Colo llegó a los 27 minutos. El nacional se juntó con Marcelo Brozovic y terminó rematando entrando al área, pero le dio muy desviado.

Ya entrado el encuentro, a los 71’, el seleccionado nacional recibió un centro atrás de Achraf Hakim y en solitario le entró mal al balón, desperdiciando una buena opción.

El otro chileno del Inter, el atacante Alexis Sánchez, se debió conformar con ver el accionar de su escuadra desde el banco de suplentes. El tocopillano paga caro el penal desperdiciado en la fecha pasada, en el traspié de los lombardos por 2-1 en su visita a la Sampdoria.

Comenzó ganando el local en el Estadio Olímpico de la capital italiana, a los 16 minutos. Lorenzo Pellegrini sacó un disparo rasante desde afuera del área, que se desvió en Alessandro Bastoni y esto terminó descolocando al arquero Samir Handanovic.

La escuadra que dirige Antonio Conte entró con todo en el complemento, adelantó sus líneas, con el fin de cambiar la historia y lo consiguió. A los 55’ Milan Skriniar colocó el empate, con un certero cabezazo tras tiro de esquina desde la derecha.

Luego, a los 62 minutos, desnivelaron los neroazzurros con un golazo. Jugada colectiva que finalizó con Achraf Hakimi por derecha, que enganchó y desenfundó un zurdazo que se coló en un ángulo del arco defendido por Pau López.

Cuando parecía que la visita celebraba y acechaba a fondo al líder AC Milán en la clasificación, Gianluca Mancini puso el empate 2-2 final a los 85’ con un cabezazo colocado al palo derecho de Handanovic.

Con esta paridad, Inter de Milán se quedó en la segunda plaza con 37 puntos, ahora a tres de los rossoneros. Los giallorossos, en tanto, continúan en la tercera plaza con 34 unidades.