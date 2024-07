Inglaterra asegura su lugar en la final de la Eurocopa 2024 tras un emocionante triunfo sobre Países Bajos

En un partido repleto de emociones y tensión, la selección de Inglaterra logró imponerse ante la aguerrida selección de Países Bajos, asegurando así su pase a la ansiada final de la Eurocopa 2024, donde se enfrentará a España por el máximo trofeo continental.

El enfrentamiento, que tuvo lugar en el Signal Iduna Park fue un espectáculo de fútbol desde el primer minuto.

Los dirigidos por Gareth Southgate demostraron carácter y resiliencia en un duelo que se les complicó temprano en el marcador.

Apenas al minuto 7, el talentoso Xavi Simons desató la euforia neerlandesa con un potente disparo desde fuera del área, dejando sin opciones al guardameta inglés, Jordan Pickford.

Lejos de sentirse intimidados, los ingleses respondieron con contundencia. Al minuto 18, el capitán y referente del equipo, Harry Kane, igualó el marcador con un gol de penal, ejecutado con maestría y sangre fría. Este gol devolvió la confianza al conjunto inglés, que comenzó a dominar las acciones del partido.

El encuentro se mantuvo parejo y lleno de intensidad hasta los minutos finales. Fue entonces, en tiempo de descuento, cuando Ollie Watkins, en una jugada agónica y llena de dramatismo, consiguió anotar el gol de la victoria. Su remate preciso desató la celebración de la afición inglesa y selló el 2 a 1 definitivo.

Dortmund (Germany), 10/07/2024.- Oliver Watkins of England (front) celebrates with Harry Kane of England after winning the UEFA EURO 2024 semi-finals soccer match between Netherlands and England, in Dortmund, Germany, 10 July 2024. (Alemania, Países Bajos; Holanda) EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL