El otrora jefe de prensa del US Open, Randy Walker, recordó una particular, y algo incómoda, conferencia de prensa que dio Marcelo “Chino” Ríos a fines de los ’90.

En redes sociales, Walker compartió la transcripción de una entrevista que se le hizo al tenista chileno el 30 de agosto de 1999, luego de que triunfara en el Grand Slam estadounidense.

En dicha oportunidad, Ríos logró superar con grandes dificultades al checo Martin Damm, llevándose la victoria en cinco sets con parciales de 6-4, 7-6, 3-6, 5-7 y 6-1.

Tras el encuentro, el “Chino” acudió a una rueda de prensa, donde se mostró incómodo desde el inicio y respondió de forma hostil e irónica a los periodistas presentes.

“¿Quiénes fueron los héroes de tu infancia?”, le preguntaron, y Ríos solo contestó sarcásticamente: “¿Qué es eso?”. “Las personas que admirabas cuando eras pequeño”, le explicaron, ante lo cual él aseguró que “nadie”.

Luego le consultaron cuáles eran sus pasatiempos, ante lo que afirmó que “ninguno”. “¿Cuál crees que es el mejor momento deportivo de la historia?”, agregaron, y el chileno respondió en seco que no recordaba.

“¿Qué quieres que te responda?”, dijo desafiante el tenista tras notar la molestia de los periodistas. “Solo responde las preguntas”, le replicaron: “Entonces no me hagas preguntas así”, zanjó Ríos.

One of the greatest post-match interview transcripts in US Open history… 🤣😂 pic.twitter.com/NBFjiL74JZ

— Randy Walker (@TennisPublisher) June 25, 2023