“La hora de Ben”: Así presentó el Villareal a Brereton como su nuevo jugador

Tras semanas de mucha incertidumbre, este martes finalmente se confirmó la llegada de Ben Brereton al fútbol español de la mano del Villareal.

El delantero chileno-británico de 23 años jugará como futbolista groguet durante las cuatro próximas temporadas del equipo, según señalaron desde el club.

“Pasará las pertinentes pruebas médicas a partir del 5 de julio y completará el primer entrenamiento como futbolista del Villarreal el 8 de julio“, detallaron.

“Cuando me enteré de la oportunidad, no tuve ninguna duda. Es un club increíble que juega muy bien el fútbol y tengo muchas ganas de empezar (…). Es un gran reto, un nivel por encima de donde he jugado en Inglaterra“, afirmó Brereton.

Nueva hora. Nuevo fichaje. La hora de Ben. pic.twitter.com/A79L1GdhCX — Villarreal CF (@VillarrealCF) July 4, 2023

“Un atacante versátil”

Desde el club español destacaron a Brereton por su “capacidad goleadora, desborde y poderío físico”. También valoraron que “el futbolista anglochileno es un atacante versátil que puede jugar en distintas posiciones del frente de ataque, actuando con gran desempeño como extremo izquierdo y delantero centro”.

En esta línea, resaltaron los logros que tiene, pese a su corta edad: “Ha jugado 20 partidos con la Selección Chilena, anotando un total de siete goles. Solo la pasada campaña 2022/23 llegó a disputar un total de 50 partidos con el Blackburn Rovers, firmando 16 tantos y dando cuatro asistencias”.