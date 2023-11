Debido a la gestión y a la buena impresión que dejó los Juegos Panamericanos, el director ejecutivo de Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, valoró la posibilidad de postular a la realización de los Juegos Olímpicos del 2036.

Mayne-Nicholls comentó que parte de la respuesta de la gente y la sociedad en general es fundamental para pensar en la idea de la realización y postulación a la cita deportiva mundial.

“La comunidad chilena está dispuesta y hasta el momento me han dicho que la respuesta ha sido impresionante y vamos por esos Juegos Olímpicos”, dijo.

Aunque hay más postulantes para la realización de los JJ. OO, el director de Santiago 2023, expresó que eso no es impedimento y “no tenemos por qué restarnos”.

“Si lo conseguimos o no es otra cosa, pero restarnos a postular, no encuentro motivo a no hacerlo”, agregó.

Además, comentó que para la realización de un evento de esa magnitud es necesario el apoyo de todos: “el Estado, el empresariado, el Gobierno y fundamentalmente del Comité Olímpico“.