(TNT Sports) – Gustavo Quinteros sabe que está a un paso de coronar un peregrinaje largo junto a Colo Colo. Tras asumir en 2020, el técnico argentino-boliviano logró rescatar al “Cacique” en su momento más complicado cuando ganaron el duelo ante Universidad de Concepción para mantener la categoría tras la temporada en la que arribó. Ahora, está ad-portas de conquistar su segundo título de Primera División en estas tierras y el tercero junto al “Cacique”, tras la Copa Chile 2021 y la Supercopa de este año.

De cara al choque del domingo ante Curicó Unido, por la fecha 27 del Campeonato Nacional 2022 y donde los albos pueden gritar campeón si triunfan ante los “torteros”, Quinteros manifestó que “Colo Colo merece ser campeón por este proyecto que hemos hecho hace dos años. El año pasado se nos escapó el año pasado por varias situaciones, no todas futbolísticas y este año se nos dio para lograrlo”

“Ojalá lograrlo este fin de semana porque, en general, fuimos el mejor equipo en cuanto a números. Logramos más triunfos, menos derrotas y creo que en el juego hemos andado bien a lo largo de todo el torneo”, agregó.

Lee también: La UC prohibirá el ingreso de mochilas, bolsos y carteras a sus partidos como local

Sobre cómo ha sido la semana, tras el Clásico ante la UC y la posible conquista del título, el ex futbolista apuntó que “como cuerpo técnico y grupo no hemos hablado nunca de una fiesta ni de festejar. Hay gente que está viendo esto en caso que se dé, pero no es un tema que nos saque de foco. Queremos jugar bien y estamos entrenando para eso. Estamos preparados y ojalá que se pueda dar este domingo para darle una alegría a los hinchas, jugadores, cuerpo técnico y trabajadores del club”.

Respecto al cuadro curicano, el entrenador expresó que “vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos del torneo, de la temporada que mantuvo la regularidad y que hizo una gran campaña. Para ganar ese partido debemos jugar a nuestro máximo nivel y sin cometer errores”.

Finalmente, respecto a la chance de alcanzar el objetivo y ser monarcas de nuestro fútbol, comentó que “todos los títulos que conseguí los disfruté muchísimo y les doy la importancia que se merecen, porque es el trabajo de mucho tiempo. Cuando llegamos era difícil salvar al equipo del descenso y luego ganar el título, y estuvimos muy cerquita. Ha sido un proceso muy bueno, porque valorizamos jugadores, se han vendido y muchos jugadores ahora sean una realidad. Coronarlo con un campeonato nacional sería excelente”.

¡Lo mejor del fútbol chileno está en ESTADIO TNT Sports! Míralo en tu celular, smart TV, tablet y notebook. ¡Suscríbete ahora!