El guiño de Claudio Bravo sobre su continuidad en la Roja: “Veremos si las vacaciones se alargan”

Claudio Bravo tomó la palabra por la Roja tras su dura eliminación en fase de grupos de la Copa América 2024.

Chile concluyó su participación con empates sin goles ante Perú y Canadá, además de una derrota 1-0 frente a Argentina, generando intensos debates sobre su desempeño, especialmente en el aspecto ofensivo.

En el último partido del torneo contra Canadá, Bravo y sus compañeros enfrentaron un controvertido arbitraje, que incluyó decisiones polémicas como la temprana expulsión de Gabriel Suazo y la no expulsión de Moïse Bombito, tras una agresión evidente a Rodrigo Echeverría.

¿Qué dijo Bravo?

El experimentado golero partió expresando que el equipo “vivió una Copa América corta, donde nos quedó un sabor amargo porque la intención era avanza, pero creo que queda la tranquilidad, el saber de que cada uno se entregó al máximo“.

También abordó las críticas hacia el arbitraje, señalando que “los tres partidos quedaron al debe en cuanto al arbitraje”. El portero cuestionó el sistema del VAR y la falta de responsabilidad hacia quienes lo operan: “Siempre se culpa al VAR, pero nunca a la persona que está detrás del VAR, que tiene nombre y apellido“.

“Estaba afuera, no estaba en la banca. Sientes mucha necesidad de ayudar, pero impotencia porque no está en nuestras manos sufrir este tipo de situaciones“.

“Veremos si las vacaciones se alargan”

A propósito de los dichos de Mauricio Isla, en los que dijo que esta fue su última Copa América, el guardameta nacional fue consultado por su propio futuro en la escuadra nacional.

“¿Para ti, tu futuro en la selección es válido? ¿Sigue en pie?”

“Bueno, depende. A mí no me preocupa el futuro, me preocupa el ahora, el día a día. No soy de las personas que miran tan lejanamente. Ya pasó el periodo de la selección, ahora vienen vacaciones. Veremos si las vacaciones son más largas de lo habitual o no“, expresó.

“Son decisiones que ya me tocará tomar con mi familia en un periodo ya estar más tranquilo, sin prensa, sin gente en tu casa”, sentenció.