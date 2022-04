El Mundial de Qatar 2022 comenzó a tomar forma este viernes con el sorteo de la fase de grupos, ceremonia que se realizó en la ciudad de Doha.

Respecto a los seleccionados de la Conmebol, Brasil forma parte del Grupo G y se medirá con Suiza, Serbia y Camerún, mientras que Argentina se enfrentará por el Grupo C a Arabia Saudita, México y Polonia.

Uruguay, en tanto, aparece en el Grupo H y tendrá como rivales a Portugal, Corea del Sur y Ghana, mientras que Ecuador chocará por el Grupo A con el anfitrión de la cita, Países Bajos y Senegal.

De ganar el repechaje, donde enfrentará a Emiratos Árabes Unidos o Australia, Perú integrará el Grupo D y jugará con Francia, Dinamarca y Túnez.

El Mundial de Catar será el primero que se celebre fuera de las fechas habituales. La inauguración esta fijada para el 21 de noviembre y finalizará el domingo 18 de diciembre.

Revisa todos los grupos del mundial a continuación:

Grupo A: Qatar, Países Bajos, Senegal, Ecuador

Grupo B: Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales vs Ucrania/Escocia

Grupo C: Argentina, Arabia Saudita, México, Polonia

Grupo D: Francia, Dinamarca, Túnez, Perú vs Australia/Emiratos Árabes

Grupo E: España, Alemania, Japón, Costa Rica vs Nueva Zelanda

Grupo F: Bélgica, Croacia, Marruecos, Canadá

Grupo G: Brasil, Suiza, Serbia, Camerún

Grupo H: Portugal, Uruguay, Corea del Sur, Ghana