(CNN en Español) – Después de documentar las prácticas de entrenamiento, ahora vistas como abusivas, de la gimnasia de élite en su libro de 1995 Little Girls in Pretty Boxes, la periodista y autora deportiva Joan Ryan se encontró incapaz de ver el deporte.

“Una vez que sabes lo que está pasando, no puedes ignorarlo”, dijo Ryan a CNN Sport. “Así que no puedes ignorarlo”.Pero casi 30 años después y con los Juegos Olímpicos de 2024 en el horizonte, Ryan está “lista después de no querer ver gimnasia durante mucho, mucho tiempo”. Simone Biles, al menos en parte, es la razón por la cual se siente así.

Hace dos años, Biles sorprendió a los seguidores de todo el mundo cuando se retiró de cinco finales de eventos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Finalmente, regresó para ganar el bronce en la barra de equilibrio: su medalla número 32 entre Juegos Olímpicos y Campeonatos del Mundo. Luego desapareció de la gimnasia competitiva.

Ahora, la siete veces medallista olímpica está de regreso: está previsto que compita en el US Classic en Hoffman Estates, Illinois, este sábado. Esta vez, Biles, de 26 años, aparecerá no solo como la gimnasta más condecorada en la historia de EE. UU., sino también como un modelo a seguir en los esfuerzos por llamar la atención sobre la salud mental de los atletas.

“Nunca hemos visto a una atleta como Simone Biles”, dijo Ryan. “Que ella se aleje por la gimnasia, por lo que pasó, por la cultura en su deporte, resalta de qué se trata este deporte”.

“Aquí está esta mujer increíble que parecía que podía hacer cualquier cosa: una superheroína. Y, sin embargo, ese deporte era lo suficientemente corrosivo y abusivo como para que ella realmente tuviera que alejarse por su propia salud mental”, agregó Ryan.

El retiro de Simone Biles y las críticas

Biles optó por no participar en la final por equipos en Tokio mientras sufría de “torceduras”, un bloqueo mental que hace que las gimnastas pierdan la noción de su posición en el aire. USA Gymnastics anunció más tarde que se había retirado de la final individual completa, citando la necesidad de priorizar su salud mental, así como de las finales de salto, piso y barras asimétricas.

“Cada vez que te encuentras en una situación de mucho estrés, te asustas un poco”, dijo Biles a los periodistas en ese momento. “Tengo que concentrarme en mi salud mental y no poner en peligro mi salud y mi bienestar”.

Biles fue reemplazada en la final completa por Jade Carey, quien había terminado novena en la ronda clasificatoria. Carey, ahora estudiante de tercer año en la Universidad Estatal de Oregón, vio la decisión de Biles con admiración.

“Cuando Simone se retiró de la final por equipos en los Juegos Olímpicos, vi pura fuerza”, le dijo Carey a CNN Sport en un correo electrónico. “Es difícil dar un paso atrás y realmente cuidarse en nuestro deporte y eso es lo que le mostró al mundo”.

Biles volvió a ganar el bronce en la barra de equilibrio, su medalla número 32 entre los Juegos Olímpicos y Campeonatos del Mundo. Sus 19 medallas de oro en Campeonatos Mundiales constituyen la mayor cantidad de cualquier gimnasta en la historia.

Para los fans acostumbrados a ver a Biles dominar las competencias con facilidad, su partida en 2021 fue un movimiento inesperado. Había deslumbrado a las multitudes en los Juegos Olímpicos de Río 2016, ganando cinco medallas, incluidas cuatro de oro. Muchos esperaban que hiciera lo mismo, o incluso algo mejor, en Tokio. Pero para algunos más familiarizados con las intensas demandas físicas y psicológicas del deporte, la decisión de Biles de optar por no competir fue más sin precedentes que sorprendente.

“(La partida de Biles) fue impactante porque nadie más en la gimnasia se había levantado y dicho ‘Basta’. En este momento, esto es suficiente y necesito cuidarme sin importar lo que todos quieran de mí en el escenario más grande del planeta’”, dijo Ryan.

El libro de Ryan criticaba al equipo de gimnasia de EE.UU., US Gymnastics —antes conocida como Federación de Gimnasia de Estados Unidos— por hacer la vista gorda ante los entrenamientos abusivos durante las décadas de 1980 y 1990 y priorizar el éxito sobre la salud, ignorando las devastadoras consecuencias: trastornos alimentarios, depresión y otros problemas de salud mental, así como lesiones debilitantes y a veces mortales.

“Simplemente retrocedí y dije: ‘Bien por ti, niña’”, dijo Ryan sobre el retiro de Biles. “Esto es exactamente lo que deberías estar haciendo, cuidarte a ti misma y no solo hacer lo que todos quieren que hagas”.

Biles enfrentó una reacción dura por su decisión en las redes sociales, donde algunos usuarios argumentaron que su retiro fue producto de un momento de debilidad o de abandono de su equipo. Otros, como Ryan, lo vieron como un testimonio de cómo las exigencias de la gimnasia de élite pueden desgastar incluso a las personas más talentosas.

Las acusaciones contra Larry Nassar y los abusos de US Gymnastics

En el momento de los Juegos Olímpicos de Tokio, Biles se preparaba para testificar en una audiencia en el Senado de EE.UU. sobre el presunto mal manejo por parte del FBI de la investigación de abuso sexual de Larry Nassar. Más de 150 atletas, incluida Biles, dijeron que el exmédico del equipo de gimnasia de EE.UU. abusó sexualmente de ellas con el pretexto de brindarles tratamiento médico. Las acusaciones contra Nassar se presentaron por primera vez en julio de 2015, pero no se realizó ningún arresto hasta diciembre de 2016.

Ante la Comisión Judicial del Senado, en agosto de 2021, Biles criticó “todo un sistema que permitió y perpetuó su abuso”, incluyendo a USA Gymnastics y al Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos. Más tarde le dijo a la revista New York que “debería haber renunciado mucho antes de Tokio, cuando Larry Nassar estuvo en los medios durante dos años”.

Reforzó lo que Ryan había observado a través de entrevistas con casi 100 atletas, entrenadores, psicólogos deportivos y otros expertos mientras escribía su libro: que “toda la estructura de la gimnasia en realidad se centró en no preocuparse en absoluto por lo que les sucede a estas chicas”.

“La medalla de oro colgando al final de su carrera, o durante su carrera… y necesitaban llegar allí sin restricciones”, dijo Ryan.

En diálogo con Jake Tapper de CNN sobre la decisión de Biles en 2021, la excompañera de equipo y tres veces medallista de oro olímpica Aly Raisman también criticó a USA Gymnastics por no apoyar adecuadamente a las atletas.

“USA Gymnastics ha sido un desastre absoluto durante años y, lamentablemente, no ha cambiado lo suficiente como para creer en un futuro más seguro”, dijo Raisman. “Creo que esto realmente muestra la falta de liderazgo de USA Gymnastics y el Comité Olímpico de Estados Unidos”.

Sin embargo, existe la esperanza de que USA Gymnastics tenga un futuro más brillante. A fines de 2020 se adoptaron una nueva declaración de misión y valores organizacionales y una declaración de derechos de los atletas. Más de dos tercios del personal de la organización se unió en 2018 o después.

“Desde ese momento, nuestra principal prioridad ha sido transformar nuestra cultura en una que priorice la salud y el bienestar de los atletas en todas nuestras decisiones, políticas y acciones”, dijo Jill Geer, portavoz de USA Gymnastics, a CNN Sport por correo electrónico. “No hay duda de que la cultura anterior del deporte fue dañina para muchas personas”.

“Es increíblemente gratificante ver a atletas como Simone Biles, Gabby Douglas y Suni Lee emocionadas y felices de regresar al deporte”, escribió Geer. “Que la gimnasia de élite sea un deporte al que quieren volver, refuerza que USA Gymnastics ha estado en el camino correcto con nuestra transformación cultural. Es algo en lo que seguimos trabajando todos los días”.

En octubre de 2022, USA Gymnastics anunció una nueva política que permite que todos los miembros del Equipo Nacional reciban hasta ocho visitas de atención de salud mental por año, para recibir un reembolso de hasta US$ 125 por visita por parte de USA Gymnastics.

Desde entonces, la política ha sido revisada, según Geer, y USA Gymnastics ahora cubrirá más de ocho visitas de atención de salud mental por año para los atletas del Equipo Nacional “si hay un excedente de fondos proyectados para el año”.

La organización había implementado previamente un plan de acción de emergencia de salud mental para todos los campamentos y competencias del Equipo Nacional, además de proporcionar un “proveedor de servicios psicológicos” en el lugar en “casi todos” los campamentos del Equipo Nacional de gimnasia artística.

El regreso de Biles

En cuanto al regreso de Biles, y de la medallista de oro olímpico de 2012, Douglas Ryan es optimista de que es una prueba de un cambio positivo dentro de la gimnasia de élite, que incluye un alejamiento de la idea de que las adolescentes jóvenes, a menudo preadolescentes, tienen la edad ideal para gimnasia competitiva, y que aquellos que ingresan a la edad adulta se acercan a la jubilación.

“Va a demostrar que no necesitas tener 14 años, que puedes ser el mejor del mundo a los 27”, dijo Ryan. “Eso es enorme, ¿verdad? Que puedes permanecer en este deporte y mantenerte saludable en este deporte, porque no puedes competir a los 27 a menos que te hayas cuidado”.

“Simplemente, no puedo imaginar que todavía haya podredumbre en el núcleo de USA Gymnastics”, agregó Ryan. “Esas mujeres no van a permitir que eso suceda”.

Los seguidores y otros atletas están emocionados de presenciar a la gran gimnasta en acción este sábado. Biles encabezó el campo completo en el campamento del equipo nacional femenino de EE.UU. en julio, ganando el evento con una puntuación de 57,650.

“El regreso de Simone es muy emocionante, y estoy deseando volver a la pista de competición y ver a dónde la lleva este viaje”, escribió Carey por correo electrónico.

A menos de un año de la ceremonia inaugural de París 2024, ¿qué vendrá para la gimnasta estadounidense más condecorada de la historia?