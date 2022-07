Cristian Garin (43°) logró un cupo a los cuartos de final de Wimbledon, luego de una espectacular remontada, tras derrotar al autraliano Álex de Miñaur (19°) 4-3, con parciales de 2-6, 5-7, 7 (7)-6(3), 6-4 y 7(10)-6(6).

The first man to recover from two sets down at this year's Championships

Take a bow, Cristian Garin 👏#Wimbledon pic.twitter.com/EdEi8dDBz3

— Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2022