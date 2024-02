Una de las tres raquetas chilenas que habitan el top 100 del Ranking ATP, Cristian Garín (88°), hizo una dura autocrítica tras caer ante su compatriota Tomás Barrios (111°) en sets corridos durante la ronda de 32 del Chile Open.

El duelo disputado en las canchas de San Carlos de Apoquindo sumó una nueva decepción para el “Gago”, quien ha cosechado múltiples y prematuras derrotas en los torneos que ha disputado este año.

Su caída trajo consigo una fuerte autocrítica y cuestionamientos a la calidad de su juego los últimos meses.

En la rueda de prensa posterior al partido con el chillanejo, Garín aseguró que este es el peor momento de su carrera.

“Estoy mal. En cuanto a mi nivel de tenis hoy puedo perder con cualquiera, estoy en un nivel muy bajo, con muchos dolores y hace tiempo no me siento bien en cancha”, partió señalando.

Luego reconoció que para sus próximas participaciones en torneos, no tiene estrategia clara: “Todos los días me levanto, intento seguir mejorando, pero no sale. Intento todos los días salir adelante, pero no se da. Estoy jugando horrible y, como dije, hoy puedo perder con cualquiera. Me estoy esforzando mucho y jugando así de mal, todo se hace cuesta arriba”.

“Todos los días repito lo mismo, trabajo duro y muy duro, intentándolo día a día, pero cuesta cuando no salen las cosas. Lesiones, malas sensaciones, con dolor en la mano. Es todo muy frustrante para mí. Esto ya no es meses, llevo casi un año jugando así”, añadió.

Finalmente, el criollo manifestó que tiene pocas esperanzas de volver a estar entre los mejores tenistas del mundo, y que si se toma un break del deporte, será para ocuparse de los dolores que lo acomplejan.

“La peor cancha en la que he jugado en un torneo ATP”

Garín también señaló el mal estado de la cancha de San Carlos de Apoquindo, algo en lo que estuvo de acuerdo con su rival, Barrios, post encuentro.

“Es la peor que he jugado por lejos en un torneo ATP, no sé qué habrá pasado”, expresó Garín. “Está bastante blanda, sobre todo para alguien pesado como yo, y era difícil desplazarse. Lo mismo le sucedía a Cristian, imagino”, complementó su rival.

Incluso el español Roberto Carballes opinó que le parecía una “vergüenza que se juegue el ATP en esta pista, me parece peligroso para los jugadores”. Incluso, planteó que “este torneo no debería jugarse más”, apuntando al mal estado del Court Central, tras caer ante el francés Corentin Moutet.

Open Chile aborda críticas a las canchas

La directora del Chile Open, Catalina Fillol, salió al paso de las críticas por el estado de la cancha central en San Carlos de Apoquindo.

“Hemos hecho grandes esfuerzos por tratar de ir mejorando la cancha principal. Llevamos meses trabajando, de hecho hicimos una inversión bastante grande por hacer la cancha desde cero”, afirmó a CNN Chile.

Y agregó que “efectivamente lo que falta ahora es ponerle un poco más de agua, y hemos invertido en tener más cancheros para ir compactando esa arcilla”.

Además, dijo que a medida que se vayan realizando los partidos “todo se va a ir afirmando cada vez más y esperamos poder tener una muy linda final este 3 de marzo”.