(TNT Sports) – Estados Unidos cerró este lunes la primera fecha del Grupo B del Mundial de Qatar 2022 con una igualdad por 1-1 ante Gales, en un partido acentuado por la posesión de juego dominante de los norteamericanos, pero que tuvo un error y lo aprovechó el elenco europeo.

En la primera parte, el juego tuvo al elenco de América como protagonista, que buscó desde el primer minuto apoderarse del balón. En una de las más claras, tuvo la creatividad y agilidad de Christian Pulisic, quien habilitó de gran manera a Timothy Weah (36′) -goleador de la jornada- el que definió preciso por el costado del meta gales y colocó el primero.

En el complemento, el equipo dirigido por Rob Page encontró una mejor profundidad en el ataque, y Gareth Bale aprovechó su experiencia y se anticipó para ser bajado en el área, donde el árbitro Ibrahim Al Jassim Abdulrahman no dudó en cobrar penal. El delantero de Los Angeles F. C ejecutó fuerte por encima y en la izquierda del portero Matt Turner, donde marcó la igualdad definitiva a los 82 minutos.

Cabde destacar que Timothy Weah, hijo de George Weah -el único jugador africano que ganó el Balón de Oro-, logró lo que su padre no pudo con Liberia, disputar un mundial. Además, Gareth Bale es el primer jugador de la MLS que le hace un gol a Estados Unidos en toda la historia de la Copa del Mundo.

El próximo duelo para los norteamericanos será ante Inglaterra el viernes 25, mientras que los europeos jugarán ante Irán también en la misma fecha.

