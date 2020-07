Tras la votación del Consejo de Presidentes este jueves, Pablo Milad fue elegido como el nuevo timonel de la ANFP, y quien reemplazará al saliente Sebastián Moreno.

De acuerdo a lo informado por la ANFP, el ex intendente de la Región del Maule se impuso al presidente de Audax Italiano, Lorenzo Antillo, por 25 votos contra 23, y un sufragio en blanco.

📍 INFORMACIÓN | Pablo Milad, de la Lista A, se impuso por 25 votos contra 23 y un sufragio en blanco sobre el candidato de la Lista B, Lorenzo Antillo. Con ello se convierte en el nuevo presidente de la ANFP hasta 2022. — ANFP en 🏡 (@ANFPChile) July 30, 2020

Lee también: “No cambiaré mi forma de trabajar”: Mayne-Nicholls seguirá como presidente de Blanco y Negro, pero sin sueldo

No obstante, Antillo anunció que impugnará el proceso, ya que dos votantes de la lista de Milad estaban acompañados al momento de sufragar, según consigna Radio Cooperativa.

Cabe recordar que la lista A, encabezada por el nuevo presidente de la ANFP, está integrada por Jorge Aguilar (ex director de ByN), Jorge Yunge (ex presidente de Rangers), Arturo Guzmán (ex director de Deportes Iquique), Raúl Jofré (ex director de Deportes Antofagasta), Alberto Núñez (ex tesorero de Cobreloa) y Gabriel Rebolledo (ex director de Deportes Puerto Montt).

Milad de esta forma reemplazará al renunciado mandamás de Quilín, Sebastián Moreno, y permanecerá en el cargo hasta el año 2022.