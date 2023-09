(CNN) – La selección española de fútbol femenino acordó poner fin a su boicot a la selección nacional este miércoles, después de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se comprometiera a realizar cambios inmediatos en su estructura.

La decisión se produjo tras un enfrentamiento de siete horas entre las jugadoras, directivos de la RFEF, el Consejo Superior de Deportes (CSD) y el sindicato de jugadoras FUTPRO.

La gran mayoría del equipo español ganador del Mundial Femenino de Fútbol 2023 se había negado a jugar en los dos próximos partidos de la Liga de Naciones Femenina del país el 22 y 26 de septiembre, tras las consecuencias del beso no deseado del exentrenador de fútbol Luis Rubiales a la estrella de La Roja Jennifer Hermoso, pero ahora el desacuerdo llegó a su fin.

“Las jugadoras también manifestaron su preocupación por la necesidad de hacer cambios en la Real Federación Española de Fútbol y la federación se comprometió a que estos cambios se hagan de forma inmediata. Todos entenderéis, en este caso, que la federación hará un comunicado al respecto”, dijo a la prensa el presidente del CSD, Víctor Francos, en la madrugada de este miércoles.

A pesar de haber firmado el viernes una carta en la que se negaban a jugar con la selección, 20 jugadoras fueron citadas en la última convocatoria de España. (Crédito: Carl Recine/Reuters)

Sin detallar cuáles serían los cambios, Francos también anunció la constitución de una Comisión Mixta entre el CSD, la federación y las jugadoras “para poder hacer un seguimiento de los acuerdos que hemos alcanzado y que implicarán a diferentes aspectos“.

La presidenta de FUTPRO, Amanda Gutiérrez, arrojó algo de luz sobre las funciones de la futura comisión, diciendo a los periodistas afuera del hotel Oliva Nova cerca de Valencia: “En esa comisión, hemos acordado algunas competencias que cubren todos los puntos que [las jugadoras] llevan mucho tiempo exigiendo, como los cambios en el organismo del fútbol femenino, el plan estratégico del fútbol femenino y el resto de cambios de los que hemos estado hablando estos días”.

Francos afirmó que 21 jugadoras de la plantilla de 23 mujeres viajarán a Suecia para el partido de la Liga de Naciones de este viernes, y “hay dos jugadoras que no se sienten bien y no están con buen ánimo” por lo que no formarán parte de la plantilla. Dijo que las propias jugadoras publicarían declaraciones a su debido tiempo, pero instó al público a apoyar a todas las jugadoras, no solo a las que se han comprometido a quedarse”.

“Quiero que haya respeto por ambos grupos de jugadoras. Tenemos un gran equipo, que es campeón del mundo, y tenemos que respetar al grupo de jugadoras de nuestro país”, afirmó Francos.