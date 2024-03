Un tenso encuentro tuvo Nicolás Jarry (23°) con el juez de silla tras imponerse al brasileño Thiago Seyboth Wild en la tercera ronda del Masters 1.000 de Miami.

La primera raqueta de Chile se impuso a Seyboth por 6-7(1), 7-5 y 6-3 en un afilado duelo que duró dos horas y 59 minutos. Con este triunfo, logró meterse en los octavos de final del torneo.

¿Qué pasó?

Una vez terminado el encuentro, y tras despedirse de su par brasileño, Jarry acudió donde el juez de silla a pedirle explicaciones. “¿Por qué él puede parar? (entre saque y saque)”, dijo Nico, a lo que el juez le replicó que él había parado primero.

“Porque me estaban silbando, ¿tengo que sacar con el ruido? Nunca le he cortado el saque“, agregó el chileno molesto. “¿Por qué si él va a la toalla yo no puedo hacerlo? (…) Él me paró el tiempo. Él no puede ir a la toalla cuando estoy intentando sacar”, siguió.

La discusión se tornó aún más acalorada cuando el árbitro pidió al “Príncipe” que conversaran después. “¿Por qué ahora no es el momento si ya estamos aquí? (…) ¡Que todo el mundo escuche! Quiero saber, todo el mundo quiere saber la regla”, sostuvo Jarry.

14 años después, un chileno en octavos de final de #Miami. 🇨🇱👏 Luego del match point, intercambio en la red con el umpire. 🗣️ pic.twitter.com/9xq6Z1Ov6I — ESPN Tenis (@ESPNtenis) March 25, 2024

¿Cuándo es el próximo partido de Jarry?

El chileno de 28 años se enfrentará al noruego Casper Ruud, actual número ocho del planeta, en los octavos de final. El encuentro será este martes 26 de marzo y será transmitido a través de la plataforma de streaming Star +.