(CNN) – La selección de Francia, actual campeona del mundo, consiguió este domingo su pase a cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 tras ganarle 3-1 a su similar de Polonia.

El duelo de octavos de final tuvo un primer tiempo con opciones de gol para ambos equipos. Polonia se fue al frente en varias ocasiones y tuvo el primer gol en los pies de Piotr Zieliński, pero el portero francés Hugo Lloris detuvo con las piernas. En esa misma jugada, hubo contrarremate, pero Francia sacó en la línea.

Poco después, al 44′, los franceses respondieron y consiguieron su primera anotación luego de un pase filtrado a Olivier Giroud, quien definió abajo pegado al palo izquierdo.

El segundo tiempo fue completamente francés y, específicamente, de Kylian Mbappé, quien se despató con un gran doblete para poner las cosas 3-0.

Al final, el VAR le marcó un penal a Polonia, que lo transformó en gol en los pies de Robert Lewandowski.

El marcador final fue 3-1 y Francia clasifica a cuartos de final.

The defending champs march on to the Quarter Finals! 🇫🇷@adidasfootball | #FIFAWorldCup

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 4, 2022