Fórmula Uno anunció la suspensión del Grand Prix al no poder garantizar las medidas de seguridad ni meter más presión a los servicios de emergencia locales, ya saturados por el paso del ciclón Minerva.

Tras la reunión de urgencia entre autoridades de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), su presidente, Ben Sulayem, en conjunto con autoridades del Gobierno italiano y el alcalde de la localidad de Imola, determinaron aplazar la instancia deportiva.

Horas antes, el viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini, había pedido su cancelación: “El aplazamiento del Grand Prix de Imola es lo más adecuado ante la emergencia por el mal tiempo que azota a la región“, aseguró.

La F1, a través de un comunicado de Twitter, indicó que solidarizan con los trabajos de los equipos de rescate y salvamento de la zona, y que entienden que no se puede garantizar la seguridad del personal y los pilotos y equipos de la F1, ni el público.

El pasado martes no solo evacuaron al personal de la F1 de las instalaciones, sino que también las autoridades solicitaron a todo el personal del campeonato que no se acerquen al autódromo Enzo y Dino Ferrari. Las imágenes que llegan del circuito muestran la zona de televisión completamente anegada.

The decision has been taken not to proceed with the Grand Prix weekend in Imola#EmiliaRomagnaGP #F1 pic.twitter.com/4taauGnFEA

— Formula 1 (@F1) May 17, 2023