(EFE) – El inglés siete veces campeón mundial, Lewis Hamilton (Mercedes) ganó este domingo el Gran Premio de Brasil llevado a cabo en la ciudad de Sao Paulo , el decimonoveno del Mundial de F1, en el que relegó al segundo puesto al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que sigue al frente del campeonato, aunque ahora con 14 puntos sobre el británico, a falta de tres carreras.

Hamilton, que arrancó décimo, se exhibió al remontar nueve puestos para ampliar a 101 su propio récord histórico de triunfos en la categoría reina al ganar en Interlagos, donde su compañero finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) fue tercero; y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que marcó la vuelta rápida en carrera, cuarto.

Lee también: Audax y Antofagasta repartieron puntos y se mantuvieron en zona de clasificación a torneos internacionales

Brilliant in Brazil, and back on top of the podium 👏#BrazilGP 🇧🇷 #F1 @LewisHamilton pic.twitter.com/RF3jCM7jir

— Formula 1 (@F1) November 14, 2021