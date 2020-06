A un año del debut de la Roja Femenina en el Mundial, la FIFA recordó la tremenda actuación de Tiane Endler. Hace 365 días, Chile estuvo a minutos de lograr la hazaña en su debut mundialista ante Suecia. La principal responsable de eso fue la arquera de la selección, que durante 83 minutos aguantó el cero en su arco. Y la FIFA, en su cuenta de Twitter, lo recordó.

El Roazhon Park de Rennes era el escenario para un hito histórico para nuestro fútbol. Chile hacía su debut en mundiales femeninos y, como si fuera poco, al frente estaba una de las selecciones más poderosas del mundo, una que, a la postre, terminaría en el tercer lugar.

Un partido que tuvo de todo. Una tormenta entremedio, que obligó a suspender temporalmente el duelo, y otra tormenta, pero de ataques, sobre el arco de la Roja. Pero ahí apareció la figura de Christiane Endler, capitana del equipo, que demostró ser una de las mejores arqueras del orbe: sólida en cada intervención y con una serie de tapadas de antología.

Tanto así, que la cuenta de FIFA en Francia ese día habló de Le Endler Show, una actuación que le valió una nominación al galardón de la mejor arquera del mundo en los premios The Best.

A los 72 minutos el partido se tuvo que paralizar por una tormenta lo que le quitó ritmo a Chile que aguantaba estoico los ataques suecos. Y la paralización se notó, ya que cuando se reanudó el juego, se vio un equipo con menos reacción. No fue casualidad que luego de una serie de errores defensivos, Kosovare Asllani anotara el primero para Suecia. Finalmente en los descuentos, las escandinavas anotaron el segundo, quizás mucho castigo para La Roja.

Eso sí, el mundo no escatimó en elogios para la actuación de Tiana Endler, en lo que sólo fue un anticipo de lo que haría luego frente a Estados Unidos. Un partido que, pese al 3-0 en contra, dejó una serie de atajadas memorables de la 1 de Chile. Un desempeño que seguramente tuvo mucho que ver en que luego fuera finalista en la elección de la mejor arquera del mundo.

A un año del debut de la Roja, la FIFA quiso recordarlo con una entrevista antigua a la capitana, recordando lo que fue la participación nacional en Francia 2019.

#OnThisDay in 2019, it was wet. VERY wet in Rennes! 🇨🇱🇸🇪🌧@TIANEendler of @LaRoja introduced herself to a new audience.#FIFAWWC | #DareToShine pic.twitter.com/X5fyOk5URJ

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) June 11, 2020