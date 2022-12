La Comisión Disciplinaria de la FIFA expulsó a Gerónimo “Momo” Benavides, relator de los partidos de la selección argentina, como parte de las sanciones a la Federación trasandina por infracciones a los protocolos durante el Mundial de Qatar 2022.

El influencer y streamer dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, indicando que “desgraciadamente hoy la FIFA me comunicó que no seré más la voz del estadio cuando juegue la Selección, sin muchas explicaciones me dieron a entender que es a raíz de lo sucedido contra Países Bajos”.

Desgraciadamente hoy la Fifa me comunico que no seré mas la voz del estadio cuando juega la Selección, sin muchas explicaciones me dieron a entender que parte es a raiz de lo sucedido contra Paises Bajos.

Este hilo solo es para agradecerles a quienes me apoyaron, pedir perdón — Momo (@momorelojero) December 11, 2022

El argentino fue el encargado de arengar a la hinchada cada vez que se presentaba a jugar la selección albiceleste. Como parte de sus labores figuraba visualizar a los jugadores destacados y hasta presentar los goles.

A través de su canal de YouTube, el streamer contó que fue desplazado de su rol por una serie de irregularidades que sucedieron durante el duelo por cuartos de final entre Argentina y Países Bajos.

“No respeté los protocolos. Decir los apodos de los jugadores, hacer que cante el estadio. Pero a ellos les sirvió, porque desde grupos hasta el partido con Holanda yo hice exactamente lo mismo. Desde el primer partido contra Arabia Saudita todo fue idéntico y a ellos les gustó. Lo hice como lo haría un argentino: con pasión, con sangre, con sentimiento”, dijo el argentino.

Benavides también explicó que tuvo un actuar similar durante el partido de Argentina y México, en la segunda fecha del grupo C: “De pronto vino un loco con un micrófono y me dijo ‘presentá el gol’. Me levantó y digo: ‘Gol del número diez, el mejor jugador del planeta’. Pero yo no tenía voz. Me dijeron, ‘mirá, pibe, que vos no podés festejar los goles’. Yo estaba tirado en el piso, rezando, mirando al cielo, gritando el gol, al lado del mexicano que me vio sacado y revoleando una botella”, aseguró en conversación con Urbana Play.

Es que el ex relator habría publicado mensajes ofensivos en contra de la FIFA y de actores relacionados con los partidos en sus redes sociales: “Nos cagamos en todos los que nos quieren cagar. Nos quiso cagar la FIFA. Ahí los tenés, chau Holanda, ándate a la concha de tu madre. Aguante Argentina”, dijo en un video en YouTube.

Benavides adelantó que daría todos los detalles de su expulsión después que finalice el Mundial, pero sostuvo que en realidad no hubo nada raro o violento en su forma de actuar.

“A quienes sienten que les fallé, sinceramente, traté de ser la voz de cada uno de ustedes lo más argentino posible, sin actuarlo, sintiéndolo y expresándome como lo harían ustedes, ser uno más como siempre. Gracias por acompañarme en este sueño que viví, gracias a la AFA y a los jugadores y trabajadores de la selección que siempre me integraron (y no depende de ellos) y sobre todo a los jugadores por los momentos de felicidad que nos hacen vivir y que son lo más importante”, expresó en su cuenta de Twitter.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Momo Geronimo Benavides (@gero.momo)

De la misma forma, la FIFA abrió un procedimiento contra la Asociación Argentina (AFA) y la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) “por posibles infracciones” del artículo 12 del Código Disciplinario, que se refiere “a conducta indebida de jugadores y oficiales”, durante el enfrentamiento por el paso a semifinales. La federación argentina también se expone a posibles infracciones del “artículo 16 (orden y seguridad de los partidos)”, según un comunicado del ente deportivo internacional.