FIFA confirma sedes del Mundial: Marruecos, Portugal, España, Argentina, Paraguay y Uruguay para 2030; Arabia Saudita para 2034

Este miércoles, la FIFA confirmó oficialmente las sedes de los Mundiales de Fútbol de 2030 y 2034, destacando un hito histórico para el deporte internacional.

España, Marruecos y Portugal serán los países anfitriones del Mundial 2030, mientras que Arabia Saudita fue seleccionada como la sede para la edición de 2034.

El organismo resaltó que ambas candidaturas superaron los estándares mínimos establecidos para la organización de un evento de esta magnitud, garantizando infraestructura, logística y capacidad para recibir a las selecciones y aficionados de todo el mundo.

Además, en conmemoración del centenario de la primera Copa del Mundo celebrada en Uruguay en 1930, la FIFA confirmó que Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los tres primeros partidos del Mundial 2030, un gesto simbólico hacia la historia del torneo y su origen en Sudamérica.

