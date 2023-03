(TNT Sports / CNN Chile) – Sin duda, la victoria agónica de la Universidad Católica ante Ñublense en Chillán no dejó indiferente a nadie, más por el protagonismo de Fernando Véjar tras expulsar a tres jugadores del equipo local más al técnico, Jaime García.

Tras el término del compromiso, los “Diablos Rojos” fueron a pedir explicaciones al juez del compromiso, por un tiempo bastante extendido.

Mientras se retiraba de la cancha, Véjar tuvo que ser acompañado por los mismos futbolistas de Ñublense más el DT que pidieron a los hinchas que se calmaran.

Además de las expulsiones, Véjar mostró siete tarjetas amarillas a Ñublense, mientras que para la Universidad Católica tan solo sacó cuatro.

Según información entregada por periodistas que se encontraban en el Estadio Municipal de Chillán, el presidente de Ñublense, Sergio Gioino, increpó a los árbitros en el acceso a los camarines. Además, indicaron que el coordinador miembro del plantel local habría propinado un golpe al juez.

Posterior al encuentro, el director técnico del equipo de provincia, Jaime García, se refirió a la situación que afecto al arbitraje del partido. El DT señalo que “una cosa es tener humanidad, no me iba a prestar a que les pasara algo y traté de hacer que saliera conmigo de la cancha. A pesar de todo lo frustrado que estaba, le fui a proponer a Véjar que saliera con mi cuerpo técnico para que no les pasara nada y salieran de la cancha como corresponde”.

Además, el técnico de los “Diablos Rojos” criticó el actuar de Véjar durante el encuentro y el exceso de tarjetas amarillas que entregó a sus jugadores a lo largo del encuentro. “Es difícil analizar un partido así, con mi equipo defendiendo con ocho jugadores y con Mauricio Isla pidiendo que dejaran de poner amarillas. Ante eso es complicado controlar a tus jugadores, pero él nos ayudó”.