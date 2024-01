Este miércoles, Felipe Gutiérrez, campeón de América con Chile en 2015, sorprendió al anunciar su retiro del fútbol profesional debido a una artrosis severa diagnosticada en las últimas semanas, la cual le impide continuar compitiendo.

El mediocampista histórico de La Roja compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram con una foto jugando para el Kansas City de Estados Unidos, su último equipo en competición.

En la imagen, escribió: “Y sí, este fue el último partido profesional de mi vida. Jamás lo imaginé, pero ¿qué puedo decir? Me siento afortunado de haber vivido la experiencia más hermosa que un niño pueda imaginar, poder vestir camisetas en diferentes países y continentes, tuve la posibilidad de vestir la camiseta más importante para cualquier futbolista, la de mi selección”.

Continuando con su relato, el exfutbolista reveló que el problema médico lo llevó a tomar la decisión de retirarse del fútbol profesional, pero destacó que seguirá en la búsqueda de nuevos objetivos en el mundo del fútbol.

“Hay veces que las decisiones se vuelven muy difíciles y más aún dejar esta profesión cuando aún tenía la sensación de poder competir, pero la artrosis severa que me diagnosticaron no me permite seguir compitiendo. Siempre me imaginé y soñé con dejar el fútbol cuando ya no hubiera donde más ir, pero nunca imaginé que el fútbol me dejaría a mí“, comentó.

Por último, agradeció a todas las personas que estuvieron a lo largo de su carrera, que duró 14 años, enviando un especial mensaje a su esposa por su apoyo incondicional en cada etapa de su carrera, con altos y bajos.

También destacó el apoyo de Sergio Villarroel, psicólogo de Universidad Católica, quien, a pesar de todo, siempre se mantuvo en contacto y buscando lo mejor para él y su familia.

“Creo que lo importante es buscar nuevos sueños y luchar por ellos, de eso se trata la vida“, cerró.