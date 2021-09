(Agencia UNO) – El piloto australiano Daniel Ricciardo (McLaren) se llevó este domingo una sorprendente victoria en la carrera del Gran Premio de Italia, una cita donde el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el británico Lewis Hamilton (Mercedes) se anularon mutuamente al verse envueltos en un accidente que dejó a ambos fuera de la lucha cerca de la mitad de la carrera.

La Fórmula 1 vivía la vuelta 26 en el histórico circuito de Monza cuando el vigente campeón, que acababa de realizar su primera parada, y el actual líder, que pagó su mal paso por boxes, se encontraron en pista. La pelea acabó con un toque en la curva 2, después de que el holandés se subiera al piano al quedarse sin sitio, que mandó a ambos coches a la grava.

Con el Red Bull subido encima del Mercedes en una inaudita imagen, Ricciardo se quedó sin perseguidores y pudo celebrar, por delante de su compañero de equipo, el británico Lando Norris, y del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) su octavo triunfo en el ‘Gran Circo’, el primero desde el Gran Premio de Mónaco de 2018.

Another hugely dramatic moment in the Verstappen/Hamilton title battle 💥😮#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/P4J4bN6wX2

— Formula 1 (@F1) September 12, 2021