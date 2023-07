El exarquero neerlandés Edwin Van der Sar se encuentra hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en un Hospital en Split en Croacia, tras sufrir un derrame cerebral.

Según informó el Ajax, club donde fue jugador y director general, Van der Sar “ha tenido una hemorragia alrededor de su cerebro. Actualmente, está en el hospital en la unidad de cuidados intensivos y se encuentra en condición estable“.

El futbolista se encontraba de vacaciones en Croacia, según informaron medios locales, y fue trasladado en helicóptero al hospital. Poco después fue ingresado a la UCI del mismo recinto.

Van der Sar, de 52 años, defendió la portería del Ajax, la Juventus, el Fulham, el Manchester United y el Noordwijk, club donde se retiró en 2016.

Desde el Manchester United hasta la Juventus han enviado todo su “amor y fuerza” para el exguardameta.

Sending all our love and strength to you, Edwin.

❤️ pic.twitter.com/5o276ITxbn

— Manchester United (@ManUtd) July 7, 2023