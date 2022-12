(CNN En Español) – Puede que el idilio de Kylian Mbappé con la selección francesa sea uno de los más bellos y exitosos del mundo del fútbol.

Mbappé debutó con su país el 25 de marzo de 2017 en un partido clasificatorio para el Mundial de Rusia 2018. Lo hizo de la mano de Didier Deschamps, siendo el segundo jugador más joven en debutar (con 18 años) tras Maryan Wisniewski. Ahora, en Qatar, con un título mundial en su hoja de vida y siendo goleador y protagonista en Qatar, Mbappé demuestra por qué no fue cuestión de un solo torneo.

2018, el Mundial de Mbappé

La irrupción de Kylian Mbappé, nacido en París el 20 de diciembre de 1998, fue apoteósica. Un año después de debutar ganó el trofeo más importante del mundo del fútbol, el Mundial de Rusia 2018, asumiendo el papel de líder y convirtiéndose en el jugador más joven en marcar en una final del mundo, tras Pelé que lo hizo por partida doble en 1958 en la final ante la anfitriona Suecia.

Las cabalgadas de Mabppé en Rusia ya son historia de los Mundiales. Su explosividad, talento y un inusitado liderazgo a los 19 años sirvió para que los Blues sumaran un nuevo Mundial.

El de Bondy se fue de Rusia con cuatro goles y la etiqueta de “futuro mejor jugador del mundo”, pero… ¿es hoy en día el mejor de todos?

El periodo entre Mundiales

Tras el Mundial de Rusia, Kylian Mbappé no pudo celebrar de la misma forma con su selección. La Eurocopa de 2020 pasaba a ser una necesidad para Francia después de que fracasar en la final de la Euro 2018 ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, Francia, de la mano de Mabppé, no pudo pasar de octavos de final en 2020. Su bestia negra fue Suiza y su verdugo, el mítico arquero Yann Sommer, quien lideró a los suyos y detuvo el penal decisivo al delantero francés del PSG.

Mbappé pasó de puntillas por la Euro 2020 y lo único que pudo aportar a su equipo fueron dos asistencias.

A nivel de clubes, Mbappé no ha tenido mayor suerte en el ámbito internacional. Su equipo, el PSG, está tratando de ganar la Champions League de todas las formas posibles. Con inversiones millonarias (como el fichaje de Lionel Messi), respaldadas por Qatar, y con Kylian Mbappé, siendo hoy uno de los mejores jugadores pagados del orbe, el PSG no ha conseguido ganar más que la Ligue 1, una liga que sigue estando debajo de las tres grandes de Europa, y ese logro no suple la frustración de no lograr la Champions League.

El Mundial de Qatar y los números con la selección francesa

Mbappé llegó al Mundial de Qatar con la expectativa de volver a la gloria pero con el respaldo de que sigue siendo un jugador de élite, goleador, y aún en la flor de la juventud. Y en cuanto comenzó el torneo lo ratificó: gol y asistencia en el primer partido, la victoria 4-1 sobre Australia; doblete en el triunfo 2-1 contra Dinamarca; doblete y asistencia en la victoria en octavos a Polonia. Con 5 goles, Mbappé es el goleador del Mundial y protagonista indudable.

Con 23 años, los números de Mbappé lo acreditan como la promesa cumplida: un jugador que marca época y que ha construido su leyenda desde joven.

63 partidos (16 amistosos, 15 en Liga de Naciones, 12 en eliminatorias al Mundial, 11 en Mundiales, 5 de eliminatorias a la Euro y 4 de Euro)

(16 amistosos, 15 en Liga de Naciones, 12 en eliminatorias al Mundial, 11 en Mundiales, 5 de eliminatorias a la Euro y 4 de Euro) 33 goles (8 en amistosos, 7 en Liga de Naciones, 6 en eliminatorias al Mundial, 9 en Mundiales y 3 en eliminatorias a la Euro)

(8 en amistosos, 7 en Liga de Naciones, 6 en eliminatorias al Mundial, 9 en Mundiales y 3 en eliminatorias a la Euro) 23 asistencias

Con 33 goles , Mbappé está en el puesto 7 de goleadores históricos de la selección de Francia, que lidera Thierry Henry con 51 goles.

, Mbappé está en el puesto 7 de goleadores históricos de la selección de Francia, que lidera Thierry Henry con 51 goles. Avanzó tres puestos en el Mundial. Su juventud y liderazgo en el equipo nacional permiten esperar que cerrará su carrera muy alto en esa lista, acaso no el primer lugar. (Karim Benzema, de 34 años, es quinto con 37 goles).

De la mano de Mbappé, Francia no solo evitó la maldición de los campeones del mundo recientes, sino que se perfila en este momento como uno de los firmes candidatos al título.

Ya tiene 9 goles en solo dos Mundiales (los mismos que Messi en 5) y está en el puesto 16 de goleadores en la historia de la Copa del Mundo. Seguramente terminará este Mundial más arriba y tendrá más Mundiales para ampliar su cuenta de anotaciones.

Sin duda, Mbappé es el jugador destacado del Mundial y tiene el potencial —y el tiempo— para igualar la gesta histórica de Pelé de ganar tres Copas del Mundo.