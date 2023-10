(EFE) – El piloto estonio Ott Tänak al mando de un Ford Puma Rally1 de M-Sport Ford, repitió su victoria al imponerse este domingo en el Rally de Chile, mientras que el equipo Toyota Gazoo Racing aseguró la corona de constructores a falta de dos fechas para el final de la temporada.

Tänak, quien había tomado el liderato del Rally de Biobío el pasado viernes, se mantuvo en los puestos de vanguardia en la jornada sabatina y logró administrar su ventaja para obtener el mejor tiempo en la general junto a su copiloto Martin Järveoja con 3:06:38.1.

El piloto estonio consiguió su segunda victoria en la presente temporada, luego de ganar en Suecia en febrero pasado, gracias a la estrategia de carrera y la regularidad que demostró el fin de semana.

El belga Thierry Neuville terminó segundo en la clasificación (3:07:20.2) a 42,1 segundos de Tänak con un gran cierre al ganar tres de los cuatro tramos recorridos en esta jornada, y debido al abandono de su compañero de equipo, el finlandés Teemu Suninen (Hyundai i20 Rally1).

Suninen se mantuvo segundo y con posibilidades de darle caza a Tänak hasta que tuvo problemas con la suspensión de su Hyundai en la decimoquinta prueba del día (La Pataguas 2), que le obligó a abandonar la competencia. Su retiro abrió la puerta para que Toyota Gazoo Racing asegurara la corona de campeón en constructores.

How good is this 🤩 pic.twitter.com/lWyJVvvZlz

— World Rally Championship (@OfficialWRC) October 1, 2023