(CNN) – Uno de los torneos de tenis más prestigiosos fuera de los cuatro Grand Slams, el Madrid Open, atrae a los nombres más importantes del deporte.

Sin embargo, la edición del Abierto de Madrid de este año ha llamado la atención tanto por la controversia fuera de las canchas como por la acción sobre la superficie de arcilla.

Durante el evento Masters 1000, que terminó este fin de semana con Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka como campeones individuales masculino y femenino, respectivamente, los organizadores fueron criticados por la vestimenta de las recogepelotas en la cancha principal: con crop tops y faldas cortas.

Tras la reacción, las recogepelotas se cambiaron las faldas por shorts largos en la final de este domingo, pero siguieron usando los crop tops.



Los atuendos de las recogepelotas cambiaron levemente para la final. (Crédito: Julian Finney/Getty Images)

“Es una forma feminizada de tratar a las chicas versus a los chicos que no se visten así”, dijo Pilar Calvo, portavoz de la Asociación de Mujeres en el Deporte Profesional, al medio español Público.

“Al final, es una forma de violencia machista que está tan extendida porque la gente ni se da cuenta“, agregó.

El Abierto de Madrid e IMG —el torneo es parte de la lista de eventos de tenis de la empresa de gestión deportiva— no estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios cuando CNN Sport los contactó.

Ceremonia de entrega de trofeos

Sin embargo, las críticas por el sexismo no se detuvo ahí, ya que las jugadoras de la final de dobles femeninos de este domingo acusaron a los organizadores de no permitirles hablar después del partido.

Ni las ganadoras, Beatriz Haddad Maia y Victoria Azarenka, ni las perdedoras, la pareja estadounidense Jessica Pegula y Coco Gauff, dieron discursos de agradecimiento.

“No tuve la oportunidad de hablar después de la final de hoy”, tuiteó Gauff con una cara triste, mientras que Azarenka agregó que era “difícil explicarle a Leo que mamá no puede saludarlo en el trofeo ceremonia”.

“No sé en qué siglo vivían todos cuando tomaron esa decisión”, agregó Pegula, según la BBC. “O cómo tuvieron una conversación y pensaron: ‘Vaya, esta es una gran decisión y no va a haber ninguna reacción en contra‘”.

“Nunca he oído en mi vida que no pudiéramos hablar. Fue realmente decepcionante. En una final de [un nivel inferior a] US$ 10.000 hablarías“.

“Habló de sí mismo (el torneo). Estábamos molestas cuando sucedió y nos dijeron que durante la ceremonia de entrega de trofeos no podíamos hablar. De alguna manera, demostró algo”, añadió.



(Crédito: Clive Brunskill/Getty Images)

La No. 7 del mundo y ganadora del año pasado, Ons Jabeur, calificó esto como algo “triste e inaceptable”, y la excampeona de dobles de Grand Slam, Rennae Stubbs lo calificó como una “desgracia”.

Esa fue la segunda vez que Azarenka criticó a los organizadores del torneo durante la edición de este año del Madrid Open, después de que un aficionado publicara dos fotos en Twitter que mostraban la diferencia de tamaño de los pasteles entregados a Alcaraz y Sabalenka, que comparten cumpleaños el 5 de mayo.

Azarenka respondió al tuit y dijo: “No podría ser más precisa sobre el tratamiento”.

Couldn’t be more accurate on the treatment https://t.co/x89RytI0zV — victoria azarenka (@vika7) May 5, 2023

Eso provocó una respuesta del director del torneo, Feliciano López, ex No. 12 del mundo y siete veces ganador del ATP Tour, quien dijo que estaba “sorprendido por esta reacción después de este gesto”.

Al explicar las razones por las que Alcaraz recibió un pastel de varios pisos y Sabalenka recibió un pastel de un piso, López dijo que era porque el tenista español acababa de llegar a la final, estaba jugando en la cancha principal y era el favorito.

“PD: Espero que Rune no se haya molestado también por su trato”, finalizó, acompañado de un emoji de guiño y una foto del jugador masculino Holger Rune, que también recibió un pastel de un solo piso al principio del torneo.