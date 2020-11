Este domingo fue un día memorable para el Philadelphia Union. Derrotaron 2-0 al New England Revolution y obtuvieron el primer título de su historia, al ser el equipo que más puntos obtuvo en la fase regular del fútbol de Estados Unidos. Hasta ahí todo bien para el conjunto en el que milita el ex delantero de Audax Italiano, Sergio Santos, y del cual es hincha confeso el recién electo presidente, Joe Biden.

Lo curioso se dio cuando el histórico capitán del club, Alejandro Bedoya, levantó el trofeo. Aunque en su momento pasó completamente inadvertido, el plato tipo “Meirterschale” no era el que originalmente reciben los ganadores, sino un escudo del Capitán América “disfrazado”.

¿Qué pasó? El trofeo original no llegó desde Los Ángeles, así que hubo que improvisar. Estuvieron cerca de usar una bandeja de pizza de 16 pulgadas cubierta con una pegatina, pero encontraron otra solución un poco más elegante. El novio de la hermana de la prometida del administrador web del equipo de Philadephia, es fanático del superhéroe de Marvel y tiene un completo disfraz de él. Por supuesto, con el escudo incluido.

Jeremy es su nombre y en una entrevista con el programa Extra Time de la MLS contó cómo su preciado objeto de colección llegó a convertirse en un trofeo del fútbol profesional: “Me llamó la hermana de mi novia y me dijo sabemos que tienes el escudo del Capitán América. Yo dije, cool, ¿lo necesitas? Me dijo que era súper importante y que no me preocupara de él. Le dije que si lo podía comprar, viniera por él”.

Luego vino la transformación. El escudo tiene un imán de 150 libras, suficientemente poderoso para que se adhiera a la parte posterior del disfraz sin tener que abrocharse. Luego, con una pistola de calor pegaron una imagen en vinilo del trofeo original en la parte frontal. Una colaboración que fue agradecida por el club en sus redes sociales.

THE SAVIOR OF THE SUPPORTERS’ SHIELD CELE:

Our web manager’s fiancee’s sister’s boyfriend, Jeremy THANK YOU, JEREMY! Check @andrew_wiebe‘s thread for the story⬇️⬇️⬇️ https://t.co/ly6U5JsYqY pic.twitter.com/5w2l62ZF4b — X – PhilaUnion🛡 (@PhilaUnion) November 9, 2020

Ahora el Philadelphia Union se prepara para la post temporada y tiene como objetivo ganar los play off para obtener el doblete. Eso sí, esta vez, apuestan por recibir el trofeo original.