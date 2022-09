(CNN) – Magnus Carlsen, campeón del mundo de ajedrez, hizo público un comunicado en el que confirmaba sus acusaciones de trampa contra su rival y también gran maestro de ajedrez, Hans Niemann.

La declaración sigue a la reciente retirada de Carlsen de la Copa Sinquefield 2022 en San Luis tras su derrota en la tercera ronda contra Niemann y su retirada contra el estadounidense después de hacer una sola jugada durante la Julius Baer Generation Cup el 20 de septiembre.

Carlsen no había hecho previamente ninguna acusación explícita de trampa contra Niemann.

My statement regarding the last few weeks. pic.twitter.com/KY34DbcjLo — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) September 26, 2022

“Creo que Niemann ha hecho más trampas —y más recientemente— de las que ha admitido públicamente. Su progreso sobre el tablero ha sido inusual y a lo largo de nuestra partida en la Copa Sinquefield tuve la impresión de que no estaba tenso o ni siquiera totalmente concentrado en el juego en posiciones críticas, mientras me superaba de una manera que creo que solo un puñado de jugadores puede hacer. Esta partida contribuyó a cambiar mi perspectiva”, sostuvo Carlsen.

Carlsen cree que “las trampas en el ajedrez son un gran problema y una amenaza existencial para el juego” y piensa que “los organizadores del ajedrez y todos aquellos que se preocupan por la santidad del juego que amamos deberían considerar seriamente aumentar las medidas de seguridad y los métodos de detección de trampas para el ajedrez sobre tablero”.

El ajedrez sobre tablero se juega cara a cara, en lugar de en línea. Carlsen no dio detalles sobre cómo Niemann pudo haber hecho trampa. Carlsen continuó señalando que no tiene intención de jugar contra nadie que haya hecho trampas repetidamente en el pasado porque “no sabe lo que son capaces de hacer en el futuro“, antes de explicar por qué no se ha pronunciado públicamente antes.

“En este momento estoy limitado en lo que puedo decir sin el permiso explícito de Niemann para hablar abiertamente”, dijo el noruego de 31 años. “Hasta ahora solo he podido hablar con mis acciones, y esas acciones han dicho claramente que no estoy dispuesto a jugar al ajedrez con Niemann. Espero que la verdad sobre este asunto salga a la luz, sea cual sea”.

La declaración de Carlsen es el último giro en una saga que ha consumido al mundo del ajedrez desde su derrota ante Niemann y su posterior retirada de la Copa Sinquefield.