En una jornada repleta de emociones en el fútbol internacional, el Borussia Dortmund de Alemania y el Paris Saint-Germain de Francia protagonizaron una épica remontada para clasificarse a las semifinales de la Champions League.

El equipo alemán se midió al Atlético de Madrid en un partido que mantuvo a los fanáticos con el corazón en la mano.

Tras caer ante los españoles 2-1 en el encuentro de ida, el Dortmund protagonizó una remontada espectacular en el Signal Iduna Park, venciendo al equipo dirigido por Diego Simeone por 4-2 en la vuelta, dejando el global en 5-4 a su favor.

Por otro lado, el conjunto de Kylian Mbappé logró un resultado inesperado al derrotar al FC Barcelona, considerado uno de los favoritos del torneo.

Los franceses vencieron al equipo catalán 4-1 en el partido de vuelta. Aunque en un principio el Paris Saint-Germain cayó 3-2, logró revertir el marcador y asegurar su pase a las semifinales con un global de 6-4.

Paris go through to the semi-finals! 🔴🔵#UCL pic.twitter.com/Qyw3nhkFrH

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 16, 2024