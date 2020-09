Si bien algunos de los jugadores más importantes del circuito se bajaron del evento, como Rafael Nadal, Roger Federer o Ashleigh Barty, el US Open está en pleno curso y es el primer torneo grande de tenis que retornó en medio de la pandemia.

Con el objetivo de respetar las medidas sanitarias de la organización, la distancia física ha sido una de las grandes preocupaciones. Es en esa lógica que, en el apartado de las entrevistas, se optó por implementar el sistema de hologramas o realidad aumentada para simular una cercanía con el jugador en tiempo real.

La cadena Eurosport fue la encargada de llevar a cabo una entrevista con este mecanismo y lo hizo con Karolina Pliskova. La tenista checa, en un perfecto holograma, “apareció” en el set de televisión para entregar detalles de su participación en el abierto estadounidense.

Eurosport today launched the new Cube for our coverage of the US Open and we were thrilled to welcome number one seed @KaPliskova as our first-ever guest in the mixed-reality studio with @Babsschett after her first round win. pic.twitter.com/MC5Wrk6g7i

— Eurosport (@Eurosport) August 31, 2020