Un intenso año le espera a la ministra del Deporte, Alexandra Benado. Entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre, Chile albergará los próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, conocidos como Santiago 2023, evento deportivo que contempla una inversión de $220 mil millones destinados principalmente a la construcción de infraestructura de primer nivel.

Pero el movimiento para la cartera empieza desde los primeros días del año, con un Ironman de Pucón que ha sido intensamente monitoreado debido a la Alerta Amarilla en el volcán Villarrica.

Justo para Año Nuevo, el macizo registró el primer sismo de 2023 debido al movimiento de fluidos internos, lo que ha encendido las alarmas en el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). Sin embargo, las autoridades hacen un llamado a la tranquilidad. “Todas las medidas preventivas están tomadas”, sostiene la ministra Benado en entrevista con CNN Chile.

Un volcán en alerta sobre el Ironman de Pucón

—¿Cómo están las preparaciones para el Ironman Pucón 2023?

—Están todos los equipos preparados, con los organizadores monitoreando. Es un evento que cuenta con el patrocinio del Ministerio del Deporte, así que estamos contentos de que se pueda realizar nuevamente. Tenemos grandes exponentes locales que van a participar: Bárbara Riveros, quien va por su quinto campeonato -ojalá que lo logre, porque sería un récord-, y otros atletas también del Team Chile que van a participar en el Ironman, pero también con miras de lo que es Santiago 2023, que es muy importante. Esperamos una tremenda fiesta este fin de semana en Pucón.

—La comuna y la zona están en Alerta Amarilla ante la actividad del volcán Villarrica, ¿cómo se han estado preparando al respecto?

—Venimos llegando de una mesa técnica en conjunto con el director de Senapred, la subsecretaria de Turismo y personal de Sernageomin, que son los que están monitoreando constantemente el volcán Villarrica que, efectivamente, tiene a la zona en Alerta Amarilla. Me comentaban que el volcán es el top 1 que se está monitoreando constantemente porque es bien especial. Tiene, lo que llaman ellos, como una laguna de lava al interior y además porque efectivamente hay mucha gente que habita alrededor del volcán Villarrica en toda su circunferencia y además en época estival la región recibe muchísimos turistas.

La región es la tercera más visitada en esta época en Chile y para este fin de semana se espera la llegada de más de 100 mil personas -nacionales y extranjeras- que van a ver el Ironman. “Nos estamos organizando con todos estos estamentos, con las autoridades regionales, locales, a nivel central también, con los organizadores y tomando todas las precauciones”, sostiene la ministra.

“Quiero darle tranquilidad a la ciudadanía, a la población en general y a los deportistas, que todas las medidas preventivas están tomadas. Hay puntos transitorios de encuentro que Senapred ya tiene definidos en caso de que hubiese por algún motivo que generar un sistema de evacuación o una evacuación preventiva, si es que el volcán cambiara su condición de alerta”, destaca.

Avances para Santiago 2023

Hace unas semanas, la ministra tuvo que aclarar que no se toparán las fechas de Santiago 2023 -el evento deportivo más importante que ha celebrado Chile en los últimos años-, con los comicios contemplados en el Acuerdo por Chile. El proyecto de nueva Constitución debe ser entregado el 21 de octubre (un día después de la inauguración del evento), pero el plebiscito ratificatorio está contemplado para el 26 de noviembre, semanas después del fin del evento. “En ese sentido no hay ningún problema”, afirmó Benado.

Sin embargo, otra de las instancias problemáticas podría llegar a ser un nuevo aniversario del 18-O, ya que la inauguración de los Juegos se realizará el viernes 20 de octubre, solo dos días después.

—¿La fecha de inauguración de Santiago 2023 no generaría algún inconveniente con el cuarto aniversario del estallido social ?

—Nosotros estamos preparándonos para el evento más importante a nivel deportivo que va a recibir el país y en eso estamos involucrados no solamente el Gobierno con todos los ministerios, sino que también las autoridades locales (…) para que sea una tremenda fiesta deportiva. El país lo necesita, es nuestro punto de encuentro y creo que lo más importante es que nos enfoquemos en la parte deportiva, en la parte cultural. Es una imagen que vamos a tener que dar como país. Es una especie de salida al mundo a través del deporte, que además es muy bonito, porque el deporte tiene siempre esa característica de lo colectivo, del esfuerzo, de la superación. Por lo tanto, creo que nos estamos preparando bien.

En la mesa técnica para abordar la seguridad del evento participan Senapred, Carabineros, la PDI y los altos mandos de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. “Esta es la tercera vez que nosotros intentamos hacer unos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Las dos veces anteriores no se pudo hacerlo por diferentes motivos, hoy día lo vamos a hacer. Tenemos esta tremenda oportunidad de salir al mundo, de mostrar todas las bondades que tiene Chile, no solo en lo deportivo, sino que en lo cultural, en lo económico, con los emprendedores locales, en lo turístico, en nuestros paisajes”, resalta la ministra.

—¿Cuál es el avance de las obras y en qué situación están los trabajos en el Centro Acuático?

—Con las obras vamos muy bien. Tenemos toda la una planificación, el plan de constructibilidad de todas la obras y las estamos monitoreando. Tenemos más de siete u ocho obras que se están desarrollando en el Estadio Nacional y, específicamente, en el Centro Acuático ya tenemos la instalación de faenas. Ya está la constructora en el terreno (…), ya estamos haciendo todas las obras preliminares que tienen que ver con arqueología y con un montón de pasos previos y estamos listos. Estamos dentro de los tiempos en todas las obras. Vamos a tratar de entregar obras mucho antes de lo Juegos.

—¿Se sabe alguna fecha?

—No tenemos fecha específica, pero hay algunas obras que están programadas para abril, otras para agosto y así sucesivamente. Obviamente, siempre los plazos son limitados para obras de estas características, pero vamos muy bien. Tenemos todos los equipos del ministerio, del IND, trabajando en ello en conjunto con la constructora.

Villa Panamericana, el legado de Santiago 2023

Santiago 2023 dejará un legado fuera de lo deportivo. La Villa Panamericana será un conjunto residencial que hospedará a cerca de 6.500 atletas y que será destinado a viviendas sociales a las que se podrá acceder a través de subsidios habitacionales una vez que terminen los Juegos.

—¿Cuál es el estado de avance de la Villa Panamericana y cuál es el plan para ella cuando terminen los juegos?

—El otro día estuvimos con el ministro Montes haciendo una visita inspectiva a la Villa Panamericana y la verdad es que quedamos muy contentos. El 98% de la obra gruesa ya está absolutamente lista, ahora están entrando más a la parte de detalles, revestimiento y otros. Incluso, están ya iniciando todo lo que va a ser el Paseo Bicentenario, que es un paseo que conecta al Metro (estación Cerrillos) con toda la Villa Panamericana. Lo que tiene que venir después es que la villa se le tiene que entregar a la Corporación Santiago 2023 para que la corporación vista la villa: hay que ponerle mobiliario, cortinas, el branding. Todo lo que tiene que ver con las especificaciones de la competencia misma.

Después de las competencias, estas viviendas van a ser de carácter de integración social en un cierto porcentaje: “En un 25% para familias del quintil más pobre que estén postulando a subsidios habitacionales, y así sucesivamente en diferentes porcentajes para otras familias, y también va a haber una venta directa”.

—Para usted como deportista, ¿cómo es liderar el trabajo de estas dos competencias?

—Para mí es una tremenda responsabilidad y es un tremendo privilegio también. Me motiva todos los días justamente a poder seguir haciendo este trabajo con todo el equipo de funcionarias y funcionarios del ministerio, del IND, que están detrás de esto, y que hacen justamente posible eventos como estos. Detrás de un evento de estas características, sobre todo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, hay un nivel de trabajo impresionante que no se ve. Es como el trabajo tras bambalinas, pero que nos va a permitir en el mes de octubre una tremenda inauguración, y no me cabe la menor duda que vamos a tener una fiesta maravillosa del deporte en Chile, donde vamos a poder mostrarle al mundo quiénes somos, cómo somos y a qué aspiramos ser también como sociedad.