Aranza Villalón enfrenta los obstáculos como si su vida se tratara de una carrera en pista. Logró el bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 a pesar de no haber podido despedir a su hermano; luego denunció irregularidades en la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Chile respecto a su cupo olímpico y pedalea con fuerza aunque la cuesta se ponga difícil.

A principios de abril, con tricota roja y unos sprints a todo pulmón, logró convertirse en la subcampeona del Panamericano de Ciclismo de Pista en Estados Unidos. En esa misma competencia marcó dos hitos: es la primera ciclista chilena en lograr esta hazaña en la persecución individual y rompió un récord nacional en el cronómetro.

En entrevista con CNN Chile, cuenta cómo lidia con las heridas del pasado y cómo enfrenta la incertidumbre respecto a su cupo olímpico a menos de 100 días de los Juegos Olímpicos de París 2024.

París 2024: un cupo, dos corredoras y una acción legal

La ciclista interpuso un recurso de protección en el que acusó a la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Chile y al Comité Olímpico de Chile (COCH) de quitarle la plaza a París 2024. Villalón reclama que esta plaza le correspondía bajo reglamento y acusa favoritismo de por medio: “El mismo técnico que entrena a Catalina Soto es el que nos va a seleccionar ese día para el cupo olímpico”.

Luego de dos meses, la Corte de Apelaciones de Santiago falló a su favor. En el fallo se detallan los cambios de criterios que la habrían afectado.

La norma internacional del Comité Olímpico para lograr la clasificación en ciclismo y la prueba de Gran Fondo Ruta establece diferentes criterios, el primero y más relevante es el rendimiento conforme al ranking mundial UCI que cada corredor obtenga en un periodo de tiempo, es decir, hasta el 17 de octubre de 2023, momento en el que Villalón lideraba el ranking con 260 puntos, mientras que Soto le seguía con siete puntos menos.

Luego de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, exactamente el 2 de diciembre de 2023 -señala el fallo-, los criterios de clasificación fueron modificados, estableciendo que en caso de empate o diferencias de puntos poco significativas (10 puntos), “se le asignará el cupo en la prueba al deportista que obtuvo mejor resultado en la prueba de Gran Fondo tanto en el Panamericano específico 2023 y Juegos Panamericanos Santiago 2023 (bajo el criterio de clasificación mediante la prueba de gran fondo en ruta)”.

Bajo este “criterio técnico” de diferencia de puntaje de menos de 10 puntos, a quien correspondía el cupo olímpico de la especialidad no era a la mejor del ranking mundial, sino que a la deportista Catalina Soto Campos por haber obtenido mejor clasificación general en ambas competiciones. Sin embargo, Aranza acusó que se consideraron pruebas en las cuales ella había participado sin saber que serían tomadas en cuenta para desempatar estos puntos.

Frente a ello, la federación determinó el 18 de enero de este año que el cupo olímpico será definido entre las dos corredoras en el próximo Gran Fondo del Campeonato Panamericano en Brasil (Sao Paulo) en mayo. Así, Aranza llegará con una doble ilusión: ser campeona panamericana y disputar la clasificación a París 2024.

―¿Has podido conversar con Catalina Soto sobre esto?

―No he tenido ninguna conversación con ella. De hecho, lo he dicho mil veces, la federación no está entendiendo nada, al contrario, nos está llevando a un punto de conflicto entre corredoras. Poniéndolo en el escenario, ese día (Panamericano de Brasil) será ella contra mí en cuanto a quién pasa primero la meta… A ese nivel, no va a haber ninguna ambición de ir a sacar un logro por el país, sino sobre quién pasa primero la meta.

La ciclista apela a los valores deportivos y las acciones de la federación: “Está enseñando muy malas prácticas a la Cata. Por tener el técnico nacional a su favor te dan todo a tu favor y eso no es así. Deja muy malas señales para las próximas generaciones”.

―¿Por qué crees que se da eso?

―En su momento lo dije, esto es fácil: Pedro Palma, el técnico nacional, vino a hacer un negocio a la selección nacional, entonces lo que está haciendo es llevarse los corredores al club. En este caso, está favoreciendo a una corredora que él ayuda en todos los sentidos y es algo evidente a ojos de todos.

―¿Cómo te diste cuenta de esta situación?

―La verdad fue un balde de agua fría. Lo tomamos realmente mal porque no logramos entender por qué una vez más la federación no me quería apoyar. La clasificación terminó el 17 de octubre, antes de los Juegos Panamericanos, entonces yo tenía claro que ya había clasificado (según las bases de la Olympic.com). La federación no se comunicó conmigo, pasó un mes y medio después y entregaron las bases donde ellos mismos agarraron el reglamento de la UCI y le hicieron ciertas modificaciones para favorecer a una de las corredoras que el técnico nacional entrena.

“Claramente no me podía quedar con los brazos cruzados. Hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance y se lo hemos dejado a la justicia”, dijo.

En el fallo, la Corte de Apelaciones determinó que la decisión de la federación “resulta no tener justificación ni fundamento alguno”, ya que el cambio de condiciones establecidos para obtener el cupo es “arbitrario” pues “ignora el mejor resultado deportivo obtenido por la recurrente durante el periodo de clasificación”.

Además, indicó que esto “afecta la garantía de la igualdad ante la ley, pues por motivos que se desconocen se alteran los parámetros objetivos de clasificación, afectando la certeza que en estas materias debe primar”.

La Corte Suprema debería responder a la apelación de la federación dentro de los próximos días.

La ciclista explica que decidió poner el recurso de protección porque quiere dejar un precedente: “Ya basta con las irregularidades. Que el próximo ciclo olímpico sea con una base sólida para todos iguales y que no lleguen en el último momento, después de ya haber hecho los esfuerzos que tenías que hacer durante el selectivo, para que te digan ‘no, ahora las reglas son otras’, y al final, ¿quién te devuelve a ti todo ese tiempo, esos malos momentos que te hacen pasar? Nadie. Eso ya se vuelve demasiado tóxico, demasiado torturador”.

Durante las 52 semanas del periodo de clasificación, Aranza dice que dedicó tiempo y recursos propios para competir. “La federación cero apoyo, cero sentido de ir por una plaza olímpica”, acusa. “Desde el inicio, la federación no tuvo ninguna estrategia de trabajo para lograr una plaza olímpica. La federación anterior tuvo un plan de trabajo para los Panamericanos específicos, por ejemplo, en la Vuelta a Guatemala nos llevaron a distintas partes a correr para lograr esos puntos y después llegaron a un punto donde se definió un cupo en Europa”, agrega.

―¿Cómo estás manejando esa incertidumbre?

―El deporte ha sido vital en mi vida porque me ha formado en todos los sentidos ante las dificultades. Estas situaciones paralelas que estoy viviendo hacia los juegos no me hacen caer. Fácilmente, a cualquier deportista le puede afectar mucho más de la cuenta y llegar a un punto de no querer más, porque tú quieres ir avanzando y ves que la federación de tu deporte, de lo que a ti te apasiona, te pone trancas y obstáculos… Es difícil.

“El cupo es del país y no del deportista”

Por su parte, el presidente de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Chile, Marco Borie, dice a CNN Chile que el cupo olímpico corresponde al país y se logra por una sumatoria de puntos de cinco deportistas -dentro de ese número está Soto y Villalón-, puntaje que posiciona al país en el ranking UCI.

“Independiente de que haya tenido más o menos puntos, es un cupo país y el Comité Olímpico de Chile es el encargado definir quién va a representar al país”, indica.

Borie también señala que Pedro Palma -jefe del equipo en Brasil- no es técnico de Catalina Soto, pues ella pertenece al club español Laboral Kutxa, cuyo técnico es Ion Lazkano.

Además, contradice los dichos de Aranza y responde que como federación “estamos haciendo las cosas de acuerdo con lo que nos indican nuestros rectores, que es el COCH, UCI y COI, todos ellos dicen que el cupo es del país y no del deportista“.

El Comité Olímpico de Chile se refirió al caso de Villalón mediante un comunicado publicado el 19 de abril, en el que señalan que los “cupos país entregados por las federaciones internacionales para competir en París 2024 no son entregados a ningún deportista en particular, sino que, al COCH de cada país”.

De acuerdo a la carta enviada por el presidente de la UCI, David Lappartient, al presidente del COCH, Miguel Ángel Mujica, el COCH puede “utilizar el criterio que estime conveniente para determinar qué deportista hará uso de dicho cupos país”.

En ese sentido, el COCH informó que esta plaza se otorgará en el Panamericano de Sao Paulo entre el 20 y 27 de mayo y que contará con un criterio secundario: “En caso de que ninguna deportista logre terminar la prueba Gran Fondo del Campeonato Panamericano de Sao Paulo, será la deportista mejor posicionada en el ranking UCI de Ciclismo de Ruta al 31 de mayo de 2024, quien haga uso del cupo país”.

Tras muerte de su hermano: “Le hicieron mucho daño a mi familia”

Hace siete meses, en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, Villalón se subió a su bicicleta con una única intención: ganar una medalla en honor a su hermano, quien murió unos días antes de la carrera. En esa competencia, la ciclista logró posicionarse con un bronce, hecho del que se enteró por la prensa que cubría el evento, momento en el que decidió contárselo al mundo: “Estar en casa es un plus, pero hoy hubiera sido diferente porque hace unos días perdí a mi hermano en manos de un sicario y, la verdad, es muy doloroso”.

―¿Cómo sentiste que cubrió la prensa el caso de tu hermano?

―Los medios descontextualizaron muchas cosas y le hicieron mucho daño, más que nada a mi familia. Fue difícil para todos (…), justificaban lo que le había pasado a mi hermano. Mi hermana era la que daba las declaraciones, les dejó en claro que esto no era un tema fácil. Que mi familia viera tantas cosas que se publicaron en ciertos medios, justificando que mi hermano era ‘malandra’ y sacando cosas del pasado, fue muy difícil y por eso después estuve bajo perfil.

―¿Cómo sentiste eso en tu círculo?

―En mi círculo el apoyo fue en un 100%. Fueron meses difíciles en el sentido de que uno quería la justicia y se dio, se dio gracias a Dios, pero entre medio fue duro por los comentarios que hicieron… No lo podía creer, pero eso es lo rudo y lo cruel de la prensa, lamentablemente tiene cosas buenas y malas.