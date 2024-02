Este viernes, Nicolás Jarry (21°) venció a Tomás Etcheverry (27°), instalándose entre los cuatro mejores del ATP 250 de Buenos Aires. Además de su buen desempeño, el “Príncipe” fue destacado por un noble gesto que tuvo con su par trasandino.

Etcheverry no pudo superar sus problemas físicos y, tras quedar empatado con Jarry en juegos, decidió retirarse antes de dar inicio al tercer set. Tras su decisión, el tenista de 24 años se mostró visiblemente abatido y triste, llegando a llorar.

Frente a esto, Jarry decidió acercarse para consolarlo, abrazarlo y dedicarle algunas palabras. Por ello, el público, que durante casi el partido lo abucheó, decidió aplaudirle y ambos deportistas salieron juntos de la cancha en medio de una ovación general.

La prensa de Argentina destacó ampliamente el gesto del “Príncipe”. “Cuando Jarry se enteró de la decisión de Etcheverry, lo saludó afectuosamente y hasta intentó llevarle el raquetero”, mencionaron desde el medio La Nación, mientras que el portal VarskySports mencionó: “enorme Nicolás Jarry. Adentro y afuera de la cancha“.

Tras el encuentro, el chileno se refirió a la situación. “No fue un partido muy normal. Estoy contento de haber pasado, pero me preocupa más la salud de un amigo como Tomás. No es fácil para él pasar este momento, así que ojalá sea algo menor y pueda volver”.

“El partido estaba siendo muy duro, el primer set muy batallado, de gran nivel. Estaba cada vez estando más en juego, encontrando mis ritmos. Pasó lo que pasó hoy y logré mantenerme muy bien mentalmente, independiente de las circunstancias. Por ese lado, contento, pero la salud de Tomás viene primero”, agregó.

What it's all about ❤️

Nicolas Jarry comforts Tomas Etcheverry as the Argentine is forced to retire with injury in their @ArgentinaOpen quarter-final. pic.twitter.com/WsGhdyZ5GH

— Tennis TV (@TennisTV) February 17, 2024