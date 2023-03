El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, le dedicó unas sentidas palabras al delantero Alexander Aravena, quien fue su alumno en la Escuela Carlos Prats de La Pincoya y este lunes debutó en la Selección Chilena.

¿Qué dijo el alcalde Vodanovic sobre Alexander Aravena?

El jefe comunal comenzó su mensaje recordando la infancia del también llamado “Monito”. “Hace ocho años llegábamos todas las mañanas tempranito y con frío a la sala del 7B de la escuela a prender las luces, pasar la lista y comentar los partidos de la Copa América, mientras de a poco llegaban los estudiantes”.

“Todos los cabros hablaban y alucinaban con Alexis, Bravo, Gary y Arturo, y con la posibilidad de ver a Chile campeón por primera vez. Para ellos era algo normal y posible, para los más viejos, una hazaña histórica. Y para el ‘Monito’, como le decíamos de cariño, un objetivo por el cual él ya trabajaba todos los días. A sus 12 años ya tenía la cabeza puesta en entrenarse duro para algún día poder estar ahí“, continuó.

El alcalde confesó que tenía “la idea loca verlo algún día jugar con esos monstruos. Yo siempre me pasaba el rollo que el Ale iba a llegar lejos. Lo iba a ver a San Carlos los fines de semana y la rompía siempre. Tenía talento, pero sobre todo muy buena cabeza“.

“De repente me ponía a sacar cálculos con su edad y la de los cracks, y se veía difícil, pero no imposible. Con el paso de los años, cada día me iba convenciendo de que era más probable. Imaginarse al ‘Mono’ jugando con todos esos cracks era una locura que en una de esas podía cumplirse”, agregó.

En esta línea, Vodanovic contó que “ese cabro de 12 años creció, fue quemando etapas con una humildad y madurez impresionante para su edad, y un día debutó por La Roja, hizo dupla y tiró paredes con Alexis, recibió instrucciones de Arturo, y abrazos y felicitaciones de Bravo y Gary. Y la rompió, igualito a como la rompía en los patios de su escuela”.

“Eres admirable dentro y fuera de la cancha. Te mereces todo lo estás viviendo. Sé que te lo estás tomando con más calma que todos nosotros, que sabes que el camino recién comienza y que hay que seguir trabajando con el mismo foco, la misma humildad y la misma hambre del primer día para que los siguientes sueños se vayan cumpliendo de a uno. Me acuesto más feliz y orgulloso que la cresta porque quienes hemos seguido de cerca esta historia sabemos todo lo que ha costado y eso hace que la disfrutemos el doble”, cerró.