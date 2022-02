Este domingo, el golfista nacional Joaquín Niemann alcanzó su segundo título en el prestigioso PGA Tour, tras coronarse como ganador del torneo Genesis Invitational, que se desarrolló en Pacific Palisades de California.

El chileno selló su triunfo en el cuarto y último recorrido una tarjeta con 71 golpes, el par de la cancha, registrando un acumulado de 265 impactos (-19).

Tras su victoria, Niemann recibió el saludo de la histórica figura del golf, Tiger Woods, quien además le demostró su felicidad al haber obtenido este trofeo.

“Estoy muy contento por ti”, expresó Woods en un video publicado por la cuenta del PGA Tour en Twitter.

Cabe recordar que este torneo era organizado por la fundación de Tiger Woods y que además, convocó a los mejores jugadores de la actualidad del PGA Tour.

"So happy for you."

Congrats from @TheGenesisInv host. pic.twitter.com/j4Mfu1cng1

— PGA TOUR (@PGATOUR) February 20, 2022