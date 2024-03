La primera raqueta nacional, Nicolás Jarry (23° ATP), cayó en cuartos de final del Masters 1.000 de Miami tras una gran campaña en la que sacó del camino a contendientes de primer nivel.

Tal campaña fue la que llevó adelante el “Príncipe”, que incluso su verdugo, Daniil Medvedev (4°), reconoció el desafío de una particular manera.

El nacional perdió en sets corridos, el primero por 6-2 y el segundo en un largo derby que se extendió hasta el 7 (9)- 6 (7).

Considerando cómo Jarry retomó el nivel de cara al segundo parcial, de haberlo ganado, le habría complicado la tarea a Medvedev.

El circuito del ATP tiene muchas tradiciones, una de ellas que el triunfador de cada encuentro escriba con un marcador en una de las cámaras de la transmisión algún mensaje o, por lo general, dibuje su firma.

El ruso salió de lo usual y confesó con el lápiz que el encuentro no fue sencillo.

“Not easy 🙂” (no fue fácil), escribió el europeo en el lente.

'Not easy' 😟

Nicolas Jarry pushed @DaniilMedwed to the brink tonight at #MiamiOpen pic.twitter.com/wAFFK9Pqe4

— Tennis TV (@TennisTV) March 28, 2024