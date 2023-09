Una compleja situación vivió Eduardo Vargas en Brasil este domingo, luego de que un grupo de hinchas del Altlético Mineiro llegara a buscarlo hasta un club nocturno.

¿Qué pasó?

En su día libre, el jugador de 33 años se dirigió a un bar en Belo Horizonte. Sin embargo, una facción de la hinchada llamada “Galoucura” se enteró y decidió salir a buscarlo.

Cuando llegaron los barristas, Vargas no se encontraba en el lugar, ya que había sido alertado. De todas formas, el grupo lanzó una dura advertencia al jugador y a sus otros compañeros del Mineiro.

“Si este tipo no rescinde su contrato, la gente se va a volver loca. Eso no es una amenaza, no, pero para los jugadores que vienen aquí a beber, como Vargas, Patrick y Edenilson, BH estará en un clima que ni siquiera es hostil, será desagradable”, señalaron en un video.

La facción ya había amenazado previamente al chileno. “No aceptaremos más al jugador Eduardo Vargas vistiendo la camiseta de Atlético Mineiro. Son innumerables los traspiés acumulados a lo largo de su carrera en el club, numerosas ocasiones en que el jugador nos hizo daño y no mostró el debido respeto por nuestra camiseta. Jugador sin compromiso, voluntad y que no honra nuestros colores“, señalaron en abril pasado.