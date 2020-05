VIDEO RELACIONADO – Funcionario de Colo Colo dio positivo por COVID-19 (01:29)

La Juventus confirmó que Paulo Dybala no está contagiado del nuevo coronavirus, lo que el mismo jugador compartió también en redes sociales. El equipo publicó la noticia la misma semana que los jugadores se preparan para reincorporarse a los entrenamientos.

“Mi imagen lo dice todo, finalmente curado de COVID-19. My face says it all, i’m finaly cured from COVID-19. La mia faccia dice tutto: finalmente guarito dal COVID-19″, escribió en tres idioma el ariete trasandino en su cuenta de Instagram.

El 29 de abril, una fuente cercana al jugador le dijo a CNN que Dybala dio positivo por coronavirus por cuarta vez en seis semanas.

El viernes 27 de marzo, Dybala habló en la cuenta oficial de YouTube de la Juventus sobre su experiencia de contraer la enfermedad: “Desarrollé síntomas fuertes, pero hoy ya me siento mucho mejor”.

Dybala fue una de las tres estrellas de la Juventus en contraer el virus, junto con el defensor italiano Daniele Rugani y el mediocampista francés Blaise Matuidi.

El club anunció a principios de este mes que tanto Rugani como Matuidi se habían recuperado por completo después de que sus pruebas dieran resultados negativos.