(CNN Español) – Este viernes se dieron a conocer los grupos que se enfrentarán en los cuartos de final de la Champions League. El sorteo se llevó a cabo en la Casa del Fútbol Europeo de Nyon, en Suiza. En el gran bombo central, se depositaron ocho bolas, correspondientes a los ocho equipos clasificados.

El primer grupo el definirse fue el del Arsenal contra Bayern Munich. Los gunners, que se posicionan como líderes de la Premier se enfrentarán al equipo del goleador Harry Kane, que está segundo en la Bundesliga.

Luego se definió el duelo del Borussia Dortmund contra el Atlético de Madrid del cholo Simeone.

Uno de los más llamativos es el del Real Madrid de Ancelotti contra el campeón vigente Manchester City, dos favoritos indiscutidos que se enfrentarán en un duelo de titanes.

Por último, el Barcelona, con una temporada floja y ante la salida inminente de Xavi al terminar este torneo, se mide ante un PSG que llega a esa etapa después de no haberlo conseguido cuando Messi estuvo en sus filas.

El calendario de partidos de semifinales se comunicará el 18 de abril, tras los partidos de vuelta de los cuartos de final.

Mientras que para la primera semifinal, será el ganador del Atlético de Madrid-Borussia Dortmund contra el ganador del PSG-Barcelona: 30 de abril.

Para la segunda semifinal se enfrentarán el ganador del Arsenal-Bayern de Múnich contra el ganador del Real Madrid-Manchester City: : 30 de abril.

En tanto, la final se jugará el 1 de junio estadio de Wembley, en Londres.

Semi-finals 👇

Atlético or Dortmund 🆚 Paris or Barcelona

Arsenal or Bayern 🆚 Real Madrid or Man City #UCLdraw pic.twitter.com/fBFSZKnbQv

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 15, 2024