El director técnico de la Selección de Fútbol de Marruecos, Walid Regragui, respondió a quienes critican el estilo de juego que ha implementado en el conjunto africano durante la competencia del Mundial de Qatar 2022.

El también ex futbolista ha sido cuestionado por tener un plan de juego con bajo dominio del balón en comparación con sus rivales, con lo cual se le apunta a aplicar únicamente una táctica llamada coloquialmente como “tiki taka”, es decir, toques y pases cortos entre los jugadores de un equipo.

“Todavía tenemos hambre y no estamos cansados”, manifestó este martes respecto al partido para llegar a la final contra Francia.

“Al principio de la competición, nos daban un 0,01% de opciones de ganar. Ahora supongo que nos darán más. Vamos a tirar por tierra esas estadísticas”, agregó.

Regragui dijo que sería “un salto atrás” conformarse con lo logrado. “Yo busco un cambio de mentalidad profundo. Si nos contentamos con la semifinal, no habremos roto esa frontera. Estamos aquí para ganar el Mundial. Puede parecer una locura, pero es lo que buscamos”, añadió.

En relación a las críticas, el DT fue enfático: “¡Cómo los hace soñar tanto la posesión! ¿Un 70% para tirar dos veces a puerta? Le voy a decir a (Gianni) Infantino que dé un punto a los equipos que superen el 60% de posesión. Estamos aquí para ganar, no para tener la posesión”.

“Creo que el que mejor lo ha entendido es el entrenador de nuestro rival (Didier Deschamps) que sabe adaptar su juego a las circunstancias. El ‘tiki-taka’ puede estar bien si tienes jugadores como Bernardo Silva y Kevin De Bruyne, pero creo que no sirve para nada si no marcas. Si Francia nos da el balón lo tomaremos, pero no creo que así sea”, indicó.