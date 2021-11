(Efe) — El serbio Novak Djokovic se mostró exultante tras reconquistar el torneo de París y liderar, en solitario, el número de títulos Masters 1000 en su carrera, por delante del español Rafael Nadal, algo que considera un gran mérito.

El tenista de Belgrado, que ya superó a Sampras al asegurarse el número uno al final de temporada por séptima vez, una más que el estadounidense, logró un nuevo registro en Paris Bercy. Djokovic acumula 37 títulos del Masters 1000. Además, es junto a Nadal y Roger Federer el que, con veinte, más Grand Slam atesora.

“Los Grand Slam y los Masters 1000 son los torneos que más cuentan para mí y liderar cada uno de ellos es increíble“, dijo Djokovic tras ganar por sexta vez el Masters 1000 de París.

Djokovic se siente fuerte para acumular más títulos. “No soy tan joven como Medvedev y esta nueva generación pero me siento bien, inspirado y motivado para ganar más cosas”, apuntó.

El serbio no piensa ahora en el objetivo del Grand Slam y los Juegos Olímpicos, donde se quedó sin medalla. “Eso está olvidado. No voy a sufrir con algo que ya es pasado. Tuve entonces mucha presión. En los días previos del Abierto de Estados Unidos sufrí una presión como nunca antes había sentido. Pero supe manejar la derrota en la final y ya es pasado”, indicó.

El número uno del mundo ganó a Daniil Medvedev, por 4-6, 6-3 y 6-3. Cumplió su revancha con el ruso, con el que perdió en la final del Abierto de Estados Unidos e impidió que el serbio completara el Grand Slam. “Medvedev tiene un gran saque y se mueve muy bien a pesar de su altura. Sus movimientos son fantásticos y mejora cada día. Antes o después será el número uno del mundo. Es el líder de esta nueva generación”.

Novak Djokovic tuvo que frenar el buen inicio de su rival en la final. Perdió el primer set pero siempre se vio con opciones. “En todo momento sentí que estaba cerca del partido. Al principio no fui consistente desde el fondo y cometí errores. Pero me sentía bien. Cuando me relajé recuperé el mejor nivel. Estoy feliz por la victoria que me va a ayudar en las Finales ATP y en la Copa Davis“, comentó el número uno del mundo.

El serbio no sintió presión por ir con el marcador en contra: “Hice mi juego con normalidad y desde la mitad del segundo set mantuve bien mi saque. Esa ha sido una de las claves del triunfo que he logrado por pequeños detalles“.

Djokovic destacó que el triunfo en París fue muy especial porque en la cancha estaba su mujer Jelena Ristic y, por primera vez, sus hijos Tara y Stefan.

“Fue un día muy especial porque mis hijos estuvieron presentes. Es la primera vez que mi hijo y mi hija vienen a verme a un torneo, así que es una gran sensación”, apuntó