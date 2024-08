Disputará el repechaje: Martina Weil terminó cuarta en ajustada clasificación en los Juegos Olímpicos

La deportista chilena estuvo a solo un puesto de clasificar a directamente. “No fue una mala carrera, es el segundo mejor tiempo que he corrido en esta temporada", dijo tras competir.

Este lunes, Martina Weil debutó en los Juegos Olímpicos de París 2024, terminando cuarta en su heat clasificatorio, por lo que disputará el repechaje de los 400 metros planos.

La deportista chilena estuvo a solo un puesto de clasificar a directamente, ya que se mantuvo en el tercer lugar hasta la última recta, cuando fue sobrepasada por la mexicana Paola Morán.

“No fue una mala carrera, es el segundo mejor tiempo que he corrido en esta temporada. No me sentí mal, pero sé que estoy en forma para mucho más que eso”, dijo tras competir.

En esta línea, agradeció que exista la opción de repechaje: “Estoy demasiado contenta de que hayan creado este concepto del repechaje, porque para mañana ya boté los nervios”.

¿Cuándo peleará la clasificación Martina Weil?