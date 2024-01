Este jueves el director del Instituto Nacional del Deporte (IND), Israel Castro, llegó hasta la Comisión Investigadora sobre los Juegos Panamericanos.

Esto, el día después que Contraloría informara en la misma instancia una falta de rendición de $194 mil millones y que se entregaron antecedentes al Consejo de Defensa del Estado por $17 mil millones.

Castro explicó que las rendiciones se presentan “por mes vencido”, y que si del monto total hay una observación, por ejemplo, “se devuelve el mes completo, por lo tanto eso también incide en los porcentajes de aprobación que podemos observar”.

Asimismo, aclaró que los montos que aparecen como no presentados “están en el plazo de rendición, es decir, la corporación tiene plazo para presentarlo, no es que no esté ubicable o que no haya sido presentado”.

También precisó el monto dado a conocer por el órgano contralor, señalando que “no se trataría de 17 mil millones de pesos, sino que son $5 mil”.

Recursos han sido rendidos

El mandamás del IND explicó también que los recursos de 2019 y 2020 están rendidos y aceptados, y que los de 2021 y 2022 están en proceso de rendición. Mientras que los montos de 2023 están todavía dentro del plazo establecido.

“Entiendo que es porque hay un plazo que la Contraloría evalúa que ya se cumplió y deciden enviar ese monto para que el Consejo de Defensa del Estado investigue qué pasó”, dijo en relación con la diferencia de $5 mil millones.

Dicho monto, aclaró, ha ido disminuyendo tras la entrega de antecedentes por la Corporación Santiago 2023, y agregó que “se seguirán enviando antecedentes”

“En ningún caso quiere decir que los recursos no estén, de esos $5.222.000 millones que eran originalmente, ya se han podido rebajar 500 millones (…) en la medida que continuemos el trabajo que estamos realizando, probablemente esa cifra va a bajar mucho más. Esperamos que llegue a cero”.

¿Qué pasó?

La contralora (s) Dorothy Pérez compareció la mañana del miércoles ante la Comisión Especial Investigadora (CEI) de la Cámara de Diputadas y Diputados que indaga posibles irregularidades entre los años 2018 y 2023, en la organización y obras de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

El ente regulador revisó la legalidad de las contrataciones de obras destinadas a la cita deportiva, llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Deportes (IND). Se examinaron 21 resoluciones y la mayoría registró observaciones.

Al respecto, Pérez señaló que, a la fecha, solo se ha rendido un 31,50% de los recursos y Contraloría tomó razón del 5.20%. En la misma línea, señaló que hay rendiciones pendientes por $194 mil millones desde 2020.

Por ello, la Contraloría envió hace 10 días los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) por falta de rendición por un total de $17 mil millones, para que se haga el cobro de esos dineros, puesto que ya se excedió el plazo.