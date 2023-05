Diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) llegaron a La Moneda para entregar una carta al presidente de la República, Gabriel Boric, con propuestas para modernizar la legislación en materia de violencia en los estadios.

Juan Antonio Coloma, en compañía de Guillermo Ramírez, informaron que dejaron una batería de propuestas que van desde un sistema de control facial en el ingreso, hasta la renuncia de la encargada de Estadio Seguro, Pamela Venegas, por “no tener ninguna capacidad de anticipación”.

“Esto no se puede hacer si es que el Gobierno no toma la batuta en el asunto, y es por eso que presentamos esto, para que llame a una reunión urgente que involucre a los sectores políticos y a los clubes (…). La solución eterna para el problema no puede ser jugar sin público“, indicó Coloma.

También propusieron aumentar las sanciones en “forma muy dura”, especialmente para quienes lanzan bombas molotov y/o de ruido. Adicionalmente, sugirieron que la ley Emilia establezca penas de cárcel.

“Queremos que cada vez estas personas con antecedentes penales que ‘se supone’ apoyan, tengan que ir a firmar a una comisaría, a firmar para mantener constancia de que no están delinquiendo en el estadio”, agregó.

Consultado sobre la presencia de Carabineros al interior de los estadios, el diputado aseguró que es indispensable su trabajo durante los encuentros, pero que esa labor no debe ser gratis y que los clubes en cuestión deben financiar desde sus bolsillos el trabajo”.