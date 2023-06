Durante una visita que realizó este viernes al nuevo estadio de San Antonio, en la Región de Valparaíso, la diputada Erika Olivera criticó el estado en el que se encuentra el recinto deportivo.

La parlamentaria expresó su molestia a los trabajadores del estadio y funcionarios municipales luego de que se encontrara con un pasillo que los dirigía a los camarines con el piso lleno de hongos.

¿Cómo se dio la situación?

En medio de una visita guiada por el Estadio Municipal Doctor Olegario Henríquez, la legisladora se encontró con el pésimo estado de la infraestructura del recinto.

En este mismo contexto, Olivera encaró a uno de los funcionarios que estaban presentes, quien señaló que aunque “gastemos recursos o gaste recursos en limpiar esto, después lo van a volver…” cuando la parlamentaria intervino y reaccionó mencionando que “tráeme un paño con cloro y yo te lo limpio. No me cuesta nada, de verdad, tráelo y yo te espero aquí”.

“Yo puedo entender la normativa y todo (…) Para nosotros, los deportistas, los lugares deportivos son nuestros templos”, concluyó.

Retraso en las obras

La comisión de apertura del nuevo Estadio Municipal de la Región de Valparaíso manifestó su preocupación ante un nuevo cronograma emitido por la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el cual establece el término de las obras complementarias del recinto deportivo para mayo del 2025.

Tras esto, la Consejera Regional, Paola Zamorano, manifestó su preocupación por el retraso: “Estamos tremendamente preocupados por esta situación, ya que los plazos van avanzando y no se ve ningún avance o resultado. La gente ya no puede esperar más. Esto no es un tema político, esto un tema transversal que está afectando a toda la comunidad”.

Por otro lado, el presidente de la Comisión de Deportes del Concejo Municipal, el concejal Manuel Meza, señaló que los plazos “que están dando, independiente si son oficiales o no, son lamentables, sobre todo porque desde el MOP y el IND se comprometieron de que en enero y febrero estarían abiertas a la comunidad la pista atlética y la cancha”.