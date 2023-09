Ñublense comunicó el lunes la salida de su director técnico, Jaime García, tras cinco años dorados para los chillanejos, quienes salieron de la Primera B directo a disputar copas internacionales como la Sudamericana y la Libertadores. Durante el martes, el ex DT se despidió con una emotiva transmisión en sus redes sociales.

¿Qué dijo García?

Con la voz quebrada, el entrenador se dirigió a los hinchas: “Yo fui creciendo al lado del club, nosotros pasamos, pero el club se queda. No quiero ni voy a hablar nada. Me siento muy en paz y tranquilo con todo lo que hice, di el 500%. Dar gracias es poco. Les agradezco a todos. Espero que hagan al club más grande, le deseo lo mejor del mundo“, partió.

“Creo que estos han sido los cinco años más lindos de mi vida (…). Ustedes me han apoyado a mí en las buenas y las malas. Ahora el equipo los necesita, eso no lo olviden nunca“, añadió.

La salida García sembró profunda molestia en la barra, que ha arremetido contra quien dicen es el principal responsable, Sergio Giono, y el resto de los dirigentes: “Los vamos a matar a todos”, decía uno de los hinchas.

Sin embargo, el saliente DT llamó a la calma y le dijo a la fanaticada que se “sentirá incómodo” si hacen “cosas que no corresponden”.

“Agradezco el cariño en las buenas y en las malas. Ese es mi legado, no quiero que le pase nada malo al club ni a nadie“, aseveró.

García cerró su discurso con una misión para la barra chillaneja: “Tiren para arriba al club como yo lo hice. Me voy feliz de esta institución hermosa, algún día nos volveremos a encontrar. Me hicieron sentir el mejor técnico del mundo. Mucho cariño a todos, los quiero mucho. Me voy con el corazón lleno. Apoyen a los muchachos, denle eso que me daban a mí”.

Mira el emotivo momento

Un emocionado Jaime Garcia se despide hoy de Ñublense.. Que pena mas grande.. aún cuesta creer… pic.twitter.com/ljws8ahJ24 — Gabriel Correa (@GabrielCorrea43) September 5, 2023

La campaña de García

Tras lograr el ascenso a primera división en 2020, el Ñublense de García consiguió una histórica campaña. En 2022 llevó al club a un subcampeonato nacional, que luego lo llevó a la Libertadores, torneo en el que empató de local con el actual campeón Flamengo de Erick Pulgar y -en ese entonces- Arturo Vidal.

Con su desempeño en Libertadores, el conjunto de Chillán se ganó un boleto a la Copa Sudamericana, de la que se despidió en octavos de final con una actuación para recordar, con una derrota como local, pero luego una inesperada victoria por 3-2 en la altitud de Quito ante Liga Deportiva Universitaria, cayendo finalmente en una emocionante definición a penales.

En total, García dirigió 132 partidos, con 52 victorias, 38 empates y 42 derrotas.

El comunicado de salida