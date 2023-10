Una jornada cargada de violencia tuvo lugar este lunes en el estadio Bicentenario Chinquihue, en Puerto Montt, después de que Deportes Puerto Montt sufriera una derrota por 3 a 0 frente a Barnechea, generando la molestia de diversos fanáticos y dejando a uno de ellos gravemente herido en uno de sus ojos.

La disputa entre los seguidores del club y los jugadores que observaban el partido desde la tribuna culminó con una seria denuncia contra el arquero Mauricio Viana, quien estaba suspendido y fue acusado de causar una lesión ocular a un aficionado.

El afectado fue trasladado a un centro asistencial para constatar las lesiones.

¿Qué dijo el club?

Germán Mayorga, presidente del club sureño, dijo desconocer los detalles: “No tenemos información al respecto, ya que no estaba en la tribuna“.

“Las acusaciones son frecuentes, pero no contamos con pruebas visuales. Me quedé revisando, puesto que soy responsable de lo que ocurre en el club. No vi nada, pero sí hubo muchos testigos que defendían a Viana. Continuaremos investigando”, dijo a La Tercera.

A través de redes sociales, la misma fanaticada del club difundió la imagen del adulto mayor lesionado, donde se le puede observar con el ojo hinchado y una profunda herida.